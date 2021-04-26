لأصحاب السيارات.. حالتان تمنحك مجانية التكلفة لتغطية أضرار حوادث النقل السريع

تعد حوادث الطرق الأكثر جدلا دائما بين المواطنين، لأنها تسفر عن خسائر في الأرواح وبالطبع فقدان المركبة ذاتها سواء كانت السيارة خاصة أو عاملة بالأنشطة التجارية كسيارات النقل والحاويات الضخمة، ومن ثم تأتي مرحلة البحث عن تعويضات من شأنها تخفيف الآثار السلبية للحادث على صاحبه، ولا يعرف الكثير، المسئول الأول عن إصلاح ما تم إفساده بالمركبة وهل مالكها هو من يتولى ذلك أم جهة أخرى؟.

ويكون صندوق تغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع هو أهم داعمي المواطنين في هذا النوع من الكوارث، حيث نص قانون التأمين الإجباري المعني بتأمينات السيارات ضد الحوادث علي إنشاء صندوق حكومي يشمل الانفاق علي المتضررين .

وتنص المادة 20، من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، على أن ينشأ صندوق حكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:

1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

3 - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

4 - حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

5 - الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

ووفقا للقانون، يؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين، ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.