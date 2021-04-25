أخبار الفن.. عائلة إسماعيل ياسين: ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان.. مسلسل لحم غزال الحلقة 13 : استيلاء أشقاء علي مأمون على أمواله

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها على النحو الآتي:



أثار مشهد من مسلسل موسى لـ محمد رمضان حفيظة الجمهور على وسائل التواصل الإجتماعي وتعرض بعدها “نمبر وان” لحملة كبيرة وصلت إلى انتقاده بشكل قاسي.

بدأت الأزمة بحديث لممثل شاب شبيه لإسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلات كرفتات» ثم يدير له ظهره ويبدًا في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».



كان لنجوم الزمن الجميل، أسرار وكواليس مع الشهر الكريم، حيث كشف عدد من النجوم عن كواليس حياتهم فى شهر رمضان.

أبرز قصص النجوم مع الشهر الكريم.

فاتن حمامة



كانت فاتن حمامة تحرص ألا تجمع بين العمل وصيام رمضان، لأن صحتها لم تكن تتحمل الصيام في ظل الإرهاق الذي يسببه لها العمل، وإذا ارتبطت لأي سبب بعمل في رمضان فكانت تفطر، ثم تتبع نصيحة والدها بإطعام 60 مسكينا كفارة الإفطار.

توفيت أمس، المغنية الإيطالية ميلفا صاحبة أغنية بيلا تشاو الشهيرة عن عمر 81 عاما، بعد مسيرة غنائية وفنية ناجحة امتدت لعقود.

وكانت نجمة بارزة في أوروبا في الستينات والسبعينات بحسب موقع هوليوود ريبورتر.



رحلت مغنية البوب الشهيرة ميلفا في منزلها بميلانو إيطاليا، بعدما اشتهرت في زمانها بـ"لا روسا" أو صاحبة الشعر الأحمر، وكانت من أعظم الفنانين في بلدها، وقال عنها وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن صوتها كان يؤجج المشاعر في أجيال كاملة، وهي واحدة من رواد مجال الغناء الإيطالي.

وشهرة ميلفا صاحبة أغنية بيلا تشاو لم تقتصر على بلدها إيطاليا فقط، فكانت مولعة بالغناء باللغات الأجنبية وأصدرت أغان بالإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية واليونانية والبرتغالية واليابانية بحسب موقع دويتش فيله.

مع بداية شهر رمضان الكريم من كل عام يتجدد الحديث حول أجور الفنانين، ويحاول البعض نشر أرقام غير صحيحة، بل أن بعضها مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ، خاصة فى ظل أن العمل الواحد أصبح من الممكن أن يضم أكثر من فنان من نجوم الصف الأول، وقد تراوحت بعض تلك الأرقام المتداولة من 20 إلى 50 مليون جنيه.

ربما كان فى السابق من الممكن أن يصل أجور بعض الفنانين إلى مبالغ مرتفعة، إلا أن هذا الأمر تسبب فى بعض الأحيان فى خسار إنتاجية فادحة، وعدم قدرة القنوات الفضائية على دفع ما كان يتم الاتفاق عليه، وأدى ذلك إلى تراكم الديون على بعضها، فى حين أن البعض كان يحاول أن يروج تلك الأرقام من أجل تصدير صورة أنه الأعلى أجراُ وتسويقاً ، بينما لم تكن تلك الأرقام صحيحة الى حد كبير ، وعلى الجانب الآخر كان مايقرب من نصف ميزانية العمل يذهب إلى بند أجور كبار الفنانين المشاركين، مما يجعل المنتج يقوم بالتوفير فى بعض البنود الفنية الأخرى في العمل ، مما يؤثر على جودته.



أثار ظهور الفنانة ريهام حجاج، في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل"وكل ما نفترق"، سخرية العديد من رواد السوشيال ميديا، وذلك بعدما ظهرت وهي متنكرة في زي صعيدي "بقوصة شعر".

جاء ذلك بعد خروج ريهام حجاج من الإصلاحية ضمن أحداث مسلسل "وكل ما نفترق"، بعدما قضت فيها سنوات من عمرها بسبب قتلها زوج خالتها الذي اغتصب توأمها "مأمونة" وتحاول العيش بشخصية مختلفة بين أهل قريتها.

ردت الفنانة ريهام حجاج -عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام- على الكوميك الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سخر من تنكرها في زي رجل صعيدي، بمسلسلها «وكل ما نفترق» وظهورها بـ"قصة".

وكتبت ريهام حجاج، ردًا على هذه الموجة من السخرية: «هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة!! بتخترعوا لية يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد أزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب».

وأضافت: «زينب يعني زوزو (بنت) وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى أنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر».

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر،ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم .