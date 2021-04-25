وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء، اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، والمستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة ، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى ، ذكري اعياد تحرير سيناء.



وأكد المحافظ، على إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى ال 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

افتتاح مشروعات

مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.



وهنأ المحافظ ،أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين .



وأشاد المحافظ، بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن .



ومن جانبه أكد اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء على تهنئة الشعب المصرى عامة وأبناء سيناء خاصة بهذه المناسبة .. مشيرا الى تحية إجلال للشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء لتحريرها .. معربا عن أمله فى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار التام على أرض المحافظة وكافة ربوع الوطن.