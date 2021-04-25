عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش

شوشة يضع اكليل الزهور
شوشة يضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه قائد قطاع تأمين شمال سيناء، اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، والمستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من مشايخ ورموز المحافظة ، بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى ، ذكري اعياد تحرير سيناء.


وأكد المحافظ، على إجراء مراسم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى ال 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

محافظ شمال سيناء : افتتاح مجمع كامل للمعاهد الأزهرية بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتاح مشروعات 

 مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى شتى القطاعات بهذه المناسبة ، والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.


وهنأ المحافظ ،أبناء مصر جميعا .. وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء .. بهذه المناسبة ، وقدم التحية لكل من سالت دماؤهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين .


وأشاد المحافظ، بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود لإعادة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة .. منوها إلى أن القوات المسلحة هى درع وسيف هذا الوطن .


ومن جانبه  أكد اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء على تهنئة الشعب المصرى عامة وأبناء سيناء خاصة بهذه المناسبة .. مشيرا الى تحية إجلال للشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء لتحريرها .. معربا عن أمله فى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار التام على أرض المحافظة وكافة ربوع الوطن. 

اكليل الزهور المجهول الشهداء العريش

ترشيحاتنا

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 4 سيارات فى مصر موديل 2022

رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: علينا استغلال قرارات القيادة السياسية وإثبات جدارتنا

إنفوجراف يرصد تاريخ مصر في القطاع المالي غير المصرفي

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

بعد إنهاء الدراسة لطلاب النقل.. نبني بلدنا بتعلم ولادنا: نطالب التعليم بقرارات منصفة لطلاب الإعدادية

أخبار التعليم| التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة وتنفي استبدال الامتحانات بأبحاث.. وطارق شوقي: ترقبوا قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ