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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مساعد وزير التعليم الأسبق: قرار إنهاء العام الدراسي لصفوف النقل متوقعا.. والهدف الأول الحفاظ على صحة الطلاب

الدكتور رضا مسعد
الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الأسبق

قال الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التعليم الأسبق إن القرارات المتخذة من قبل مجلس رئاسة الوزراء بشأن صفوف النقل للانتهاء من العام الدراسي الخاص بهم بعد نهاية الامتحانات يوم 28 من شهر إبريل الجاري، هدفه الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ، خاصة مع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المتزايدة خلال هذه الفترة.

 

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الوزارة قد أعدت خطة بديلة تحسبا لهذه المرحلة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي فاجأت العالم خلال العام الماضي، حيث استعدت الوزارة بشكل أفضل خلال هذا العام من خلال هذه الحلول البديلة، لافتا إلى أن هذا القرار كان متوقعا خاصة في ظل التزايد المستمر لأعداد إصابات "كورونا".

 

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وأضاف "مسعد" أن الوزارة بذلك قد اعتمدت على الامتحانات الفصلية وإلغاء امتحانات نهاية الفصل لصفوف النقل، لتبدأ الإجازة الخاصة بهم اعتبارا من يوم 28 من الشهر الجاري واستمرار الدراسة للشهادات الإعدادية والثانوية كما هو الحال وفقا للقرارات التي تم إعلانها اليوم .

 

وأشاد مساعد وزير التعليم الأسبق بقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن ، لأن الهدف الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ، وتعويض الأجزاء المتبقية من خلال العديد من الوسائل التي يمكن طرحها للطلاب لتعريفهم بهذه الأجزاء المتبقية ، واستغلال الإمكانيات الحديثة في هذا الشأن . 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بعد التشاور مع مجلس الوزراء ، إن نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية ، كما تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي .

 

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية. 

الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الأسبق مجلس رئاسة الوزراء انهاء العام الدراسي اخبار التعليم

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