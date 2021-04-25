رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

ألمح حازم إمام عضو مجلس النواب ونجم الزمالك السابق في تصريحات له أمس عن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

وحرص موقع صدى البلد على التواصل مع عدد من نجوم الكرة المصرية للحديث عن قرار حازم إمام.

كشف محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن رأيه في إمكانية ترشح حازم إمام عضو مجلس النواب، عضو مجلس الإدارة السابق، لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئيس.

وأكد محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن حازم إمام نجم كبير وعاشق للزمالك منذ صغره، وسيحقق إنجازات لا مثيل لها حال أصبح رئيس النادي.

وأضاف محمد صلاح أن حازم إمام عقب وجوده في مجلس النواب أصبح جاهزًا تمامًا للترشح لرئاسة الزمالك، ويمتلك الخبرات الكافية، مشددا على أن التوقيت أصبح مناسبًا للغاية ليتقلد منصب رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أن نجوم الزمالك سيدعمون حازم إمام حال ترشحه لمقعد الرئاسة.

ووجه محمد صلاح صيحه لـ حازم إمام عضو مجلس النواب عقب إعلانه عن إمكانية ترشحه لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد صلاح إلى أن حازم إمام لا بد أن يدرس القرار جيدا ويستعين بـأصحاب الخبرات في مجال الانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات مسألة صعبة ومعقدة، مشددا على أن حب الجماهير لا يعني بالضرورة الفوز برئاسة الزمالك لأن هناك "خبايا " للانتخابات لا يدركها الجميع.

كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في إمكانية ترشح حازم إمام عضو مجلس النواب لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئيس.

وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حازم إمام نجم من نجوم الزمالك الكبار وسيكون لديه حرص شديد على مصلحة الفريق.

وأضاف أن قرار حازم إمام موفق للغاية وفي توقيته المناسب خاصة في ظل خبرته الكبيرة في المجال الإداري.

وتابع أنه في حال ترشح حازم إمام سيضمن الفوز بكل تأكيد نظرا لحب الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية له.

كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في قرار حازم إمام عضو مجلس النواب إمكانية الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن جميع نجوم الزمالك سيدعمون حازم إمام حال ترشحه بالفعل مشددا أنه سيسانده ويدعمه بكل قوة.

وأضاف أنه سيساند حازم إمام “قلبا وقالبا” مشددا أنه أحد نجوم الزمالك ومن عاشقي النادي بالإضافة لكونه نجل حمادة إمام عضو مجلس إدارة النادي السابق وعاشق كيان الزمالك.

وتابع أن حازم إمام هو الوحيد القادر على اختيار التوقيت المناسب للترشح.

وعن إمكانية نجاح حازم إمام في تلك المهمة فأكد أن الظروف المحيطة بالنادي هو من ستحدد إمكانية تحقيق النجاح من عدمه، مشددا أن العالم يعاني حاليا بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأضاف أن أقوى الأجهزة لم تستطع مقاومة تبعات فيروس كورونا المستجد، مشددا أن الزمالك يعاني حاليا من أزمة مادية كبيرة.

فجر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مشاركته في انتخابات القلعة البيضاء حيث أعلن خوضه الانتخابات على مقعد الرئيس.

وقال إمام، عبر اون تايم، أنه ندم على خطوة خوض انتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك.

وشدد إمام، على إنه لو عاد به الزمن لرفض دخول انتخابات الزمالك واتحاد الكرة على مقعد العضو، معلقا: “فكرة فاشلة”.

وتابع، أن أي عضو سواء فى الزمالك أو اتحاد الكرة ليس له أى قرار ولا له شخصية، معلقا: “بتتاخد فى الرجلين”.

وواصل: العضو لا يصدر القرارات ويضطر بعد ذلك للدفاع عنها، قائلا: “أنت اللي بتحاسب على المشاريب في الآخر”.