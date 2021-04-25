عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

صدى البلد

ألمح حازم إمام عضو مجلس النواب ونجم الزمالك السابق في تصريحات له أمس عن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقبلة.

 

وحرص موقع صدى البلد على التواصل مع عدد من نجوم الكرة المصرية للحديث عن قرار حازم إمام. 

 

كشف محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن رأيه في إمكانية ترشح حازم إمام عضو مجلس النواب، عضو مجلس الإدارة السابق، لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئيس.

txt

محمد صلاح يعلق على ترشح حازم إمام لانتخابات رئاسة الزمالك

وأكد محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن حازم إمام نجم كبير وعاشق للزمالك منذ صغره، وسيحقق إنجازات لا مثيل لها حال أصبح رئيس النادي.

 

وأضاف محمد صلاح أن حازم إمام عقب وجوده في مجلس النواب أصبح جاهزًا تمامًا للترشح لرئاسة الزمالك، ويمتلك الخبرات الكافية، مشددا على أن التوقيت أصبح مناسبًا للغاية ليتقلد منصب رئاسة نادي الزمالك، مؤكدا أن نجوم الزمالك سيدعمون حازم إمام حال ترشحه لمقعد الرئاسة.

 

ووجه محمد صلاح صيحه لـ حازم إمام عضو مجلس النواب عقب إعلانه عن إمكانية ترشحه لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار محمد صلاح إلى أن حازم إمام لا بد أن يدرس القرار جيدا ويستعين بـأصحاب الخبرات في مجال الانتخابات.

 

وأضاف أن الانتخابات مسألة صعبة ومعقدة، مشددا على أن حب الجماهير لا يعني بالضرورة الفوز برئاسة الزمالك لأن هناك "خبايا " للانتخابات لا يدركها الجميع.

 

كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في إمكانية ترشح حازم إمام عضو مجلس النواب لانتخابات النادي المقبلة على مقعد الرئيس.

 

وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حازم إمام نجم من نجوم الزمالك الكبار وسيكون لديه حرص شديد على مصلحة الفريق.

 

وأضاف أن قرار حازم إمام موفق للغاية وفي توقيته المناسب خاصة في ظل خبرته الكبيرة في المجال الإداري.

 

وتابع أنه في حال ترشح حازم إمام سيضمن الفوز بكل تأكيد نظرا لحب الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية له.

 

كشف هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رأيه في قرار حازم إمام عضو مجلس النواب إمكانية الترشح لـ انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس.

 

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن جميع نجوم الزمالك سيدعمون حازم إمام حال ترشحه بالفعل مشددا أنه سيسانده ويدعمه بكل قوة.

 

وأضاف أنه سيساند حازم إمام “قلبا وقالبا” مشددا أنه أحد نجوم الزمالك ومن عاشقي النادي بالإضافة لكونه نجل حمادة إمام عضو مجلس إدارة النادي السابق وعاشق كيان الزمالك.

 

وتابع أن حازم إمام هو الوحيد القادر على اختيار التوقيت المناسب للترشح.

 

وعن إمكانية نجاح حازم إمام في تلك المهمة فأكد أن الظروف المحيطة بالنادي هو من ستحدد إمكانية تحقيق النجاح من عدمه، مشددا أن العالم يعاني حاليا بسبب ظروف فيروس كورونا.

 

وأضاف أن أقوى الأجهزة لم تستطع مقاومة تبعات فيروس كورونا المستجد، مشددا أن الزمالك يعاني حاليا من أزمة مادية كبيرة.

 

فجر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مشاركته في انتخابات القلعة البيضاء حيث أعلن خوضه الانتخابات على مقعد الرئيس.

 

وقال إمام، عبر اون تايم، أنه ندم على خطوة خوض انتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك.

 

وشدد إمام، على إنه لو عاد به الزمن لرفض دخول انتخابات الزمالك واتحاد الكرة على مقعد العضو، معلقا: “فكرة فاشلة”.

 

وتابع، أن أي عضو سواء فى الزمالك أو اتحاد الكرة ليس له أى قرار ولا له شخصية، معلقا: “بتتاخد فى الرجلين”.

 

وواصل: العضو لا يصدر القرارات ويضطر بعد ذلك للدفاع عنها، قائلا: “أنت اللي بتحاسب على المشاريب في الآخر”.

محمد صلاح ادارة نادي الزمالك اتحاد الكرة صدى البلد نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

من المالديف.. هاندا ارتشيل تستمتع بإجازتها الصيفية

الدوري الإسباني.. ميسي وجريزمان يقودان هجوم برشلونة أمام فياريال

تفاصيل 75 دقيقة عاصفة بين موسيماني ولاعبي الأهلي في التتش قبل موقعة إنبي

محمد صلاح يعلق على ترشح حازم إمام لانتخابات رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

العنانى لـ السفير الروسي : المنتجعات جاهزة لاستقبال السياحة الروسية

لأول مرة تتجاوز التريليون جنيه.. وزيرة التخطيط: نستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 4 سيارات فى مصر موديل 2022

رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: علينا استغلال قرارات القيادة السياسية وإثبات جدارتنا

إنفوجراف يرصد تاريخ مصر في القطاع المالي غير المصرفي

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ