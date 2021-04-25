أحمد بلال: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد

يرى أحمد بلال، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن محمد شريف، مهاجم الأهلى، هو أفضل مهاجم في مصر حالياً ثم يأتي مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركي في المركز الثاني.

وقال أحمد بلال، الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمد شريف أفضل مهاجم في مصر مش في الأهلى بس، مصطفى محمد ماشى كويس في تركيا وأتمناله التوفيق وبقوله نصايح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف".

وأكمل مهاجم الأهلى الأسبق: "المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاءه ويخلق فرص لنفسه".

ويضيف أحمد بلال: "المهاجم موهبة ولا يصنع، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن أي مراكز من مراكز الملعب".