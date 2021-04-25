أحمد بلال: الزمالك استحق الخروج من دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك استحق الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد بلال، الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "فريق الزمالك استحق الخروج الأفريقى.. فريق اتغلب من الترجى على أرضه وتعادل مع المولودية وتونجيث السنغالى وبيدور يصعد لدور الثمانية طب ازاى".

وأضاف أحمد بلال: "العيب في الزمالك عيب لاعيبة مش مدرب، في أوقات كتير بيكون اللاعبين هما المسئولين عن النتائج السلبية، حيث ظهر لاعبو الزمالك في البطولة الأفريقية بشكل مخزٍ".

وأشار مهاجم الأهلى السابق إلى أن الدوري المصري ليس قوياً، لأن هناك 14 فريقا يتنافسون على الخروج من دائرة الهبوط "فمن أين تأتي قوة المسابقة".



وعن ذكرياته مع شهر الصيام، قال أحمد بلال: "أتذكر لما كنت محترف في تركيا وأصر المدرب أن أفطر لكى ألعب المباراة رفضت وجلست على مائدة الإفطار ومثلت إنى باكل واكتشف إنى بخدعه ونزلنى 30 دقيقة بس وطلعنى رغم إنى لعبت كويس".