فاز على السويحلي الليبي.. الزمالك يصعد لنهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة

صعد الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تستضيفها تونس في الفترة من 18 ابريل وحتى 28 ابريل.

تأهل "الفريق الأبيض" للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره السويحلي الليبي بنتيجة 3 -0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 23، 25 – 18، 25 – 19".

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في النهائي القاري مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الترجي ومواطنه أولمبيك قليبية التونسي.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبًا هم : “أحمد يوسف – مصطفى دبشة – أحمد ضياء – أحمد عبد العال “درونكة”” – محمد رضا – أشرف اللقاني – أحمد فتحي – رضا هيكل – هشام يسري – رشاد شبل – محمد المهدي “مؤة” – محمد مجدي “نملة” – محمد محسن – ستيفن هانت” والذي نجح مسؤولو القلعة البيضاء في قيده ضمن القائمة المشاركة في الدقائق الأخيرة قبل التوجه إلى تونس.

يذكر أن الزمالك سبق وحقق البطولة خمس مرات اخرها عام 2012.