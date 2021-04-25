فاز على السويحلي الليبي.. الزمالك يصعد لنهائي بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة
صعد الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي تستضيفها تونس في الفترة من 18 ابريل وحتى 28 ابريل.
تأهل "الفريق الأبيض" للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره السويحلي الليبي بنتيجة 3 -0.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 23، 25 – 18، 25 – 19".
ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في النهائي القاري مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الترجي ومواطنه أولمبيك قليبية التونسي.
وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبًا هم : “أحمد يوسف – مصطفى دبشة – أحمد ضياء – أحمد عبد العال “درونكة”” – محمد رضا – أشرف اللقاني – أحمد فتحي – رضا هيكل – هشام يسري – رشاد شبل – محمد المهدي “مؤة” – محمد مجدي “نملة” – محمد محسن – ستيفن هانت” والذي نجح مسؤولو القلعة البيضاء في قيده ضمن القائمة المشاركة في الدقائق الأخيرة قبل التوجه إلى تونس.
يذكر أن الزمالك سبق وحقق البطولة خمس مرات اخرها عام 2012.