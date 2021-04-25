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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: تخصيص 35% من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات الإنتاجية 

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع خطة التنمية للعام الـمالي 2021/ 2022، وجه استثمارات كلية لقطاع الخدمات الانتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة بنحو 35%.

وأضافت هالة السعيد خلال البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام الـمالي 2021/ 2022، أنه تم توجيه استثمارات بنحو 38% من الاستثمارات الكلية للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء.

 

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وتابعت وزيرة التخطيط: كما تم توجيه 27% استثمارات لقطاعات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات أخرى.

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة تمثل الجزء الأعظم منها بحوالي (75٪)، لتبلغ حوالي 933 مليار جنَيْه، مضيفة أنه من المستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنَيه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.
 

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس النواب قطاع الخدمات الانتاجية تجارة جملة وتجزئة وزيرة التخطيط الاستثمارات الكلية

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