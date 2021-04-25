تعرف علي البرنامج الكامل لمسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم “الأحد” عن مسابقاته لموسم 2021 / 2022، والتي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي اليوم “الأحد” أن بطولة كأس العرب تعود من جديد، بعدما أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمشاركة 23 منتخبا عربيا لتقام في دولة قطر خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد العربي أيضا عن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، فيما تقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى 17 يوليو المقبل.

كما تستضيف مصر أيضا منافسات كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل، وكذلك تستضيف منافسات كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 غسطس إلى السادس من سبتمبر 2021، في حين ستقام منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقا.

وتعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت منافساتها في النسخة الأولى التي أقيمت في الجمهورية اللبنانية عام 1963، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012.

يشارك في النسخة القادمة لكأس العرب، التي يشرف عليها فيفا 23 منتخبا، وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسورية واليمن وجنوب السودان.

تجرى مراسم قرعة النسخة العاشرة للبطولة بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.