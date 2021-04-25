تامر عبد الحميد: حزنت لرحيل باتشيكو.. وكارتيرون طعن الزمالك في ضهره

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه رفض رحيل البرتغالى باتشيكو عن تدريب الزمالك وكذلك عودة الفرنسي كارتيرون.

وقال تامر عبد الحميد الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كنت ضد رحيل باتشيكو عن الزمالك، مدرب متميز، وقصة السيطرة على غرفة خلع الملابس دور مدير الكرة ومفيش نادى في العالم معندوش أزمات في أوضة اللبس".



وأضاف تامر عبد الحميد: "أزمات أوضة اللبس كان مبرر الزمالك لإقالة باتشيكو وحجة للإطاحة بالمدرب من منصبه، فهو قرار خطأ".



وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "كنت ضد عودة كارتيرون للزمالك لأنه طعن النادى من شهور قليلة في ضهره وتخلى عنا في وقت صعب رغم دعم الإدارة السابقة له".