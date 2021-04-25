فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين في مهرجان ترايبيكا السينمائي بنيويورك

يُعرض فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين عالمياً لأول مرة على شاشات السينما ضمن فعاليات مهرجان ترايبيكا السينمائي2021، الذي يُقام في مدينة نيويورك من 9 الى 20 يونيو 2021 بحضور جمهور فعلي.



وتأتي مشاركة فيلم سعاد في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل بمهرجان ترايبيكا، بعد اختياره للمشاركة في الدورتين الافتراضيتين لمهرجان كان السينمائي 2020 ومهرجان برلين السينمائي 2021 (قسم بانوراما)،

فيلم سعاد هو إنتاج مصري تونسي ألماني مشترك، وقد قامت المخرجة أيتن أمين بكتابته مع السينارست محمود عزت في تعاون ثان بينهما بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي حيث كان عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.



يتناول فيلم سعاد علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضي، و تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.

وعُرض الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان في دورة غير اعتيادية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً، حيث أقيمت عروض الدورة الـ73 افتراضياً في قائمة موحدة تضم 56 فيلماً عوضاً عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة.



هذا الإنتاج المشترك العربي بين مصر وتونس مع ألمانيا هو ثمرة تعاون بين أسماء عدة، هم: المنتج المصري سامح عواض Vivid Reels)) في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة (فيلم ولدي، شركة Nomadis Images)، والمنتج والسيناريست محمد حفظي (اشتباك، فيلم كلينك)، والمخرج والمنتج الألماني فيم فيندز (Neue Road Movie)، والمصري مارك لطفي (الحلم البعيد، Fig Leaf Studios)، وقد نالت شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID) حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي.