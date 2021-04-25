في ذكري تحرير سيناء.. شوشه يفتتح 5 مشروعات بمدينة العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ، بافتتاح خمس مشروعات بمدينة العريش، في الذكري ال٣٩ لاعياد تحرير سيناء.

وأكد المحافظ على افتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ومركز شبكات معلومات المرافق بالعريش ثم توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش بإضافة مبنى للبنين ، محطة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش .. الى جانب مطحن الكرام وتفقد المنطقة الحرفية .

وأشار المحافظ الى أن المركز التكنولوجى للمحافظة أقيم على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة 7 ملايين و 442 ألف جنيها ، حيث يضم المبنى بدروم ودور أرضى ودور أول علوى ، ويحتوى البدروم على ساحة انتظار سيارات تسع 20 سيارة، والدور الأول يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار وغرفة مراقبة ومنطقة خدمات ، بينما يتكون الدور الأول علوى من مكاتب إدارية وقاعتين متعددتا الأغراض ومنطقة خدمات .

وأعلن المحافظ أن إنشاء المركز التكنولوجى يأتى فى إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمى الذى سينعكس على حياة المواطنين بالايجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

ومن جانبه أشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى أن مركز شبكات معلومات المرافق يضم عددًا من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات داخلى ، مؤكدًا على تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض ، وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلى ، الى جانب استكمال الهيكل الإدارى من الموظفين .

وأضاف أن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية " ، ويتم وضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة .

أكد على أن المركز سيقوم بإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة ، بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ومن جهة أخرى قام المحافظ ، ترافقه سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى والمهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام ، توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام باضافة مبنى للبنين بتكلفة مليون و١٠٠ ألف جنيها بتبرعات من رجال الأعمال ، وهو على مساحة ١٢ فى ١٤ مترا ويتضمن دور أرضى ودور علوى ، ويستوعب المبنى عدد ٢٥ سريرا .

وقد افتتح المحافظ يرافقه المهندس أحمد محسن مدير المنطقة الحرفية بالعريش وعلاء الدين سمرى مدير عام التموين مطحن الكرام فى المنطقة الحرفية بمدينة العريش ، والذى يتبع الشركة المصرية للاستثمارات ، وذلك بعد رفع كفاءته واعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم ويقام على مساحة 4250 مترا مربعا ، ويضم ميزان بسكول وقسم استقبال وقسم نظافة وترطيب وصوامع للقمح بطاقة 900 طنا تخزين ، و3 صوامع ترطيب وصوامع تهوية .

ويتكون المطحن من قسم الطحن على مساحة 5 طوابق ، 4 صوامع للدقيق سعة 60 طنا ، صومعة نخالة سعة 35 طنا ومقامة على مسطح 189.11 مترا مربعا ، وباب المنخل يضم عدد 24 شريحة بمساحة 62 فى 57 سنتيمترا للشريحة الواحدة .

وأختتم برنامج اليوم بافتتاح محطة تعبئة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش ، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها عن طريق شركة الغازات البترولية لإعادة تشغيلها .. حيث أوضح المحافظ أن اعادة تشغيل المحطة لتعبئة وتغيير اسطوانات الغاز يوفر الوقت والجهد الى جانب تخفيض التكلفة وتخفيف العبء عن المواطنين .. مشيرا الى أنها تخدم كل من مراكز ومدن : العريش ورفح والشيخ زويد وبعض مناطق المحافظة حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا .. أى انتاج 52 ألف اسطوانة غاز فى اليوم ، وهى مقامة على مساحة 140 فى 100 مترا ، وتضم عدد 8 موازين .. منها ميزانين تجارى والباقى منزلى .

المنطقة الحرفية



وأكد المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلو مترا مربعا ، ومخططا لها الامتداد على مساحة 500 ألف مترا كتوسعات مستقبلية ، وأنها مخططا بها 775 قطعة .. منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص واقامة أنشطة ومنتجات حرفية .. كما جارى إنشاء عدد 47 ورشة حرفية سيتم افتتاحها فى أكتوبر القادم بعد انشائها وتأهيل الخدمات المطلوبة ورفع كفاءتها من طرق ومرافق متنوعة .

وأضاف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أن احتفالات المحافظة متواصلة بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة .. مشيرا الى اهتمام القيادة السياسية والدولة بسيناء وأهلها ، وأنه يتم التركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لصالح المواطنين ، وأن الخدمات والمرافق توزع على مختلف مناطق المحافظة .

وأعلن أنه سبق افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة ذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة خلال الفترة الماضية ، ومنها افتتاح قصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بحضور الدكتور محمود عبد الخالق الفخرانى مساعد وزير الأوقاف .. الى جانب حضور احتفالية جامعة العريش بهذه المناسبة ، وكذا افتتاح جناح جديد فى المنطقة الأزهرية بالعريش .. الى جانب ترميم وصيانة مبنى المنطقة ، افتتاح اعادة تأهيل 19 عمارة سكنية فى حى المساعيد بعدد 380 وحدة سكنية ، وافتتاح سوق الجملة المطور غرب العريش ، ولا تزال هناك العديد من المشروعات الجديدة والجارية لخدمة أهالى سيناء .