خبير تنمية بشرية يقدم نصائح للهدوء والتخلص من الغضب

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:25 م 4/25/2021 5:25:57 PM

كشف خبير التنمية البشرية تامر شلبي، طرق التحكم في الغضب والانفعال خلال شهر رمضان.

وقال شلبي خلال حواره ببرنامج "ست الستات" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تقليل القهوة والشاي قبل رمضان بالتدريج والتعود علي ذلك يعود بالإيجاب علي تقليل الغضب والانفعال.

وأردف خبير التنمية البشرية:" عدم الاستسلام أمر ذهني يأتي بالتدريب العقلي المستمر، والاستعداد الذهني الكامل لمقاومة الاكتئاب".

وأوضح :" من أفضل طرق تفادي العصبية هي ترك المكان حرصا علي الصوم وعلي اخلاقيات رمضان".