خبير تنمية بشرية يقدم نصائح للهدوء والتخلص من الغضب
كشف خبير التنمية البشرية تامر شلبي، طرق التحكم في الغضب والانفعال خلال شهر رمضان.
وقال شلبي خلال حواره ببرنامج "ست الستات" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تقليل القهوة والشاي قبل رمضان بالتدريج والتعود علي ذلك يعود بالإيجاب علي تقليل الغضب والانفعال.
وأردف خبير التنمية البشرية:" عدم الاستسلام أمر ذهني يأتي بالتدريب العقلي المستمر، والاستعداد الذهني الكامل لمقاومة الاكتئاب".
وأوضح :" من أفضل طرق تفادي العصبية هي ترك المكان حرصا علي الصوم وعلي اخلاقيات رمضان".