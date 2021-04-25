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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمه لخفض سكر الدم تعرف عليها

صدى البلد

أطعمة  عديدة تخفض نسبة السكر في الدم خاصة أنه يمكن أن تسبب المستويات العالية من الجلوكوز في الدم مجموعة من الأعراض ، من الإرهاق إلى أمراض القلب إليك أفضل الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

1.  معظم الفواكه


 لأن معظم الفواكه تحتوي على الكثير من الماء والألياف لموازنة السكر الطبيعي وكشف دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة الكاملة ، وخاصة التوت الأزرق والعنب والتفاح ، كانت لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

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2. البطاطا الحلوة 

 

تشير بعض الأبحاث إلى أن البطاطا الحلوة تحتوي على ألياف أكثر من القشرة ، مما يشير إلى أن الخضروات بأكملها يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكري .

على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن البطاطا الحلوة يمكن أن تساعد في استقرار أو خفض مستويات السكر في الدم لدى البشر ، فهي بلا شك غذاء صحي ومغذى

3. دقيق الشوفان 


يحتوي الشوفان على مركبات الجلوكان والتي تساعد في الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم.
ويساعد الشوفان على تحسين حساسية الأنسولين والسيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل نسبة الدهون في الدم 

لا يزال الأطباء يوصون مرضى السكري بالحد من استهلاكهم لدقيق الشوفان لأن كوبًا واحدًا يحتوي على ما يقرب من 28 جرامًا من الكربوهيدرات.


4. معظم المكسرات


المكسرات غنية جدًا بالألياف الغذائية وتحتوي المكسرات أيضًا على مستويات عالية من البروتينات النباتية والأحماض الدهنية غير المشبعة والعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك:

الفيتامينات المضادة للأكسدة
المواد الكيميائية النباتية ، مثل الفلافونويد
المعادن، بما في ذلك المغنيسيوم و البوتاسيوم

5. الثوم

 

قد تساعد المركبات الموجودة في الثوم في تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وإفرازه.

يمكن  تناول الثوم نيئًا أو إضافته إلى السلطات أو استخدامه في وجبات الطعام المطبوخة.

 

السك امراض القلب الفاكهه البطاطا الحلوة الشوفان

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