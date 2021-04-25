عبد الرازق توفيق يكتب: من آن لآخر

أكد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن دراما رمضان هذا العالم تمثل جزء مهم من المشروع القومى لتوعية المواطنين، ومنحهم جرعة حقيقة تمكنهم من معرفة حقائق الأحداث والأمور التى جرت.

وأضاف «توفيق»، فى مقاله المنشور اليوم في ى جريدة الجمهورية، أن فضح التنظيمات الإرهابية وطابور الخونة والمرتزقة والعملاء وأصبح من المهام الأصلية للأجهزة الوطنية، ليتم تقديم الحقيقة كاملة للمصريين.

وإلى نص المقال

الدراما المصرية خلال شهر رمضان هى مشروع قومى لبناء الوعى الحقيقى لدى المصريين.. وأيضًا كشف ألاعيب ومؤامرات ومخططات الأعداء.. وشهادة ضمان ورسالة اطمئنان لكل المصريين.. بألا يخافوا على هذا الوطن.. «هجمة مرتدة» مسلسل يضرب بلا رحمة فى فضح التنظيمات الإرهابية وطابور الخونة والمرتزقة والعملاء ليقدم الحقيقة كاملة للمصريين ليزداد وعيهم توهجًا وبريقًا وعمقًا.. ويبعث برسالة مهمة إلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.



«هجمة مرتدة».. الصقور تحلق دائمًا

هناك رجال ربما لا تراهم.. وربما لا تعرفهم.. يعملون فى صمت دون ضجيج.. يمثلون عراقة وعظمة الدولة المصرية.. يعرف قيمتهم هذا الوطن الشامخ.. ويضعهم الشعب فى القلب وعلى الرأس فهم يزينون هذا الوطن بأمجاد وبطولات التى حفظت له أمنه وسلامته بل بقاءه وخلوده.. تطمئن عندما يسمع الشرفاء عنهم.

ربما لا يكتب الإعلام كثيرًا عن أبطال وصقور رجال المخابرات العامة الذين يسهرون على أمن مصر.. ويضعون أمنها ومصيرها فى رقابهم.. العيش فى قلب الخطر مهمتهم.. دحر المؤامرات والمخططات وحتى النوايا.. ودرء المخاطر والتهديدات أعظم أدوارهم.

مرت مصر بأوقات شديدة الصعوبة والتعقيد.. واجهت تهديدات تتعلق ببقاء الدولة.. ومضير شعبها.. وكلما ازداد الخطر من كل صوب وحدب.. كلما واجه الوطن المخاطر.. وخاض المعارك.. وكثرت المؤامرات والمخططات وانتشرت الفوضى من أجل الإجهاز على مصر.

.. كان للصقور رأى آخر.. يحلقون فى كل ربوع الوطن.. يتحركون فى كل بقاع الأرض.. يتواجدون فى قلب الخطر من أجل الحصول على المعلومات فهى كنز وثروة الأوطان العظيمة التى تواجه دائمًا الخطر.. كان الصقور ومازالوا على موعد مع الأمجاد والانتصارات والضربات القاصمة التى تقصم ظهر الأعداء والمتآمرين والخونة والعملاء.. فهم رصاصة الوطن فى قلب التهديد والخطر.

ربما نعرف من الجيوش التقليدية التى تمسك بالسلاح ومتنوعات القتال وتقف علانية على جبهات الحرب والمواجهات العسكرية.. لكن فى الحقيقة هناك جيوش من نوع آخر سطرت من الأمجاد ما يسع صفحات التاريخ لا تكفى ذاكرة الزمن لاستيعابها.. جيوش لا تعرف إلا النصر وإفساد المخططات والمؤامرات.. والحصول على المعلومات من قلب الخطر.. لطالما ضرباتهم أوجعت أعداءهم.. ولقنت أجهزة مخابرات العدو دروسًا فى فنون أجهزة المخابرات لذلك جهاز المخابرات العامة المصرى يقف بشموخ فى مقدمة صفوف هذه الأجهزة.. يتمتع بسمعة وتقدير واحترام وحذر من جانب أعدائه وأصدقائه يعمل له مليون حساب.. لم يأت ذلك من فراغ على الإطلاق.. ولكن محصلة ونتاج أمجاد وبطولات وتاريخ من الذود عن حق هذا الوطن فى البقاء والخلود.

عندما يحل الظلام على الوطن.. وينتشر الإحباط والخوف.. وتتكاثر المؤامرات.. هناك طاقة نور.. رجال يتحركون بلا تعب لا يهابون الموت.. كل شيء عندهم بمقدار.. الخوف لا يعرف قاموسهم. عقيدتهم.. هى الوطن أولاً وقبل كل شيء.

لا يكفى أن تكون شجاعًا لا تعرف الخوف ولا تهاب الموت لكن من المهم أن تكون بارعًا محترفًا تمسك بأدوات عملك.. وما أعظمه وأصعبه من عمل يحتاج إلى رجال من نوع خاص وفريد.. لا مجال فى عملهم لخطأ.. اليقظة والكياسة والفطنة والذكاء الحاد أهم صفاتهم رقى ووطنية وشرف يزين قلوبهم وعقولهم ويشكل عقيدتهم.

قدمت الدراما المصرية قليلاً من كثير لا يعد ولا يحصى من أمجاد وبطولات الصقور أبطال المخابرات العامة المصرية.. فلنعد بالذاكرة عندما ظن الجميع بعد نكسة ٧٦٩١ أنه لن تقوم لمصر قائمة.. كانت الضربة موجعة.. جارحة لكرامة الدولة المصرية.. لكن الصقور سطروا خلال الـ ٦ سنوات حتى ملحمة أكتوبر ٣٧٩١.. تاريخًا عظيمًا من الأمجاد.. وصلوا إلى عمق العدو أحبطوا وأجهضوا مؤامراته.. دخلوا بيت العدو.. وكشفوا أسراره.. وحددوا مواقعه ومراكز السيطرة الحيوية.. كشفوا عملاءه.. وأحبطوا ودمروا عملياته.. كان كل شيء موجوداً وموثقاً بالمعلومات أمام صانع القرار المصري.. ذهب إلى عرين عدوهم.. وحصلوا على كل ما يريدون من معلومات عنه.. وماذا يدور فى عقولهم ونواياهم.. حجموا عناصره ولقنوهم دروسًا مازالت تدرس فى علم المخابرات عاشوا خلف خطوط عدوهم.. وفى بيته.. واندمجوا فى مجتمعه.. حتى فاق العدو على ضربات موجعة ولطمات قوية.. دروساً مازال يذكرها العدو ولم ولن ينساها أبداً.. فضربات ولطمات الصقور لا يمكن ان تنسى لقد حفظت للوطن هيبته وأمنه.. ووفرت أسباب انتصاره.. ورد الصاع صاعين.. إنهم رجال أغلى من كنوز الدنيا.. يستحقون وبجدارة هذا الوطن العظيم.

كل هذه المقدمة الطويلة عن تاريخ وبطولات وأمجاد الصقور من رجال المخابرات العامة المصرية.. قفزت إلى ذهنى وأنا اتابع حلقات المسلسل العبقرى «هجمة مرتدة».. الذى يقدم للمصريين نماذج مضيئة من عمل هؤلاء الأبطال ففى الوقت الذى انشغل فيه الجميع بالفوضى والخوف والرعب والإرهاب كانت أعينهم لا تنام.. بل ذهبوا وحلقوا بعيداً فى العراق وأوروبا وغيرها من مناطق العالم.. اختاروا أن يكونوا فى قلب الخطر.. لفك شفراته.. ومنع تسلله إلى الوطن.. عاشوا وسط أخطر التنظيمات الإرهابية وكشفوا المخطط التآمرى لإسقاط دول الأمة.. بل حتى السلاح تتبعوه وعرفوا أصله ومصدره ومن أين يأتى ونوعه.. لقد كشف أبطال المخابرات كما ذكرت وتضمنت حلقات المسلسل «هجمة مرتدة».. ان السلاح المستخدم فى العراق هو نفسه المستخدم فى الصومال وهو نفسه أيضاً الذى استخدم فى القتل والتفجير فى سيناء.

أعظم ما فى عمل أبطال رجال المخابرات العامة هو الذهاب إلى قلب الخطر لتفكيك شفراته.. والإلمام بتفاصيله والحصول على كل صغيرة وكبيرة عنه.. والفوز بالمعلومات الثمنية التى تضمن اجهاض هذا الخطر أو المؤامرة وأيضاً كيفية التعامل معه.. فالمعلومات الثمينة هى أغلى كنوز الدنيا فى عرف الأوطان والدول الكبري.

«هجمة مرتدة».. يكشف عورات التنظيمات الإرهابية.. وعلاقاتها وتشابكاتها ومن يقف وراءها.. ويعرى حقيقة العملاء والمرتزقة فالصقور حتى فى منظمات المجتمع المدنى المشبوهة والتى تعمل باشراف ودعم أعداء مصر.. كانوا موجودين فى عمق وقلب هذه المنظمات المعادية والمشبوهة من خلال الدعم و الاشراف المخابراتى الصهيوني.. يكشف الصقور حقيقة هؤلاء.. ومن يقف وراءهم ويدفعهم حتى أن رجال المخابرات العملاء أزاحوا الستار عنهم.. وفضحوا مؤامراتهم.. وكانوا بحرفية وذكاء حاذق فى قلب الخطر من أجل حماية هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره باجهاض مخططات أعدائه.

هناك الآلاف من سيف العربى و»دينا» ورفعت.. أبطال مخلصون لهذا الوطن.. يتفانون فى خدمته.. دنياهم خدمة مصر والحفاظ عليها.. غايتهم ان تكون فى أمان وسلام.. يحملون أرواحهم على أكفهم.. حياتهم فى نجاحهم.. وسام التقدير والتكريم عندهم هو ان تبقى مصر فى سلام وأمن واستقرار.. أسعد لحظاتهم.. هى لحظة الانتصار على الاعيب الأفاعى من الأعداء.

«هجمة مرتدة».. رسالة قوية.. للباحثين عن الحقيقة.. بأن لهذا الوطن رجالاً وأبطالاً لا ينامون من أجل حمايته والحفاظ عليه وتوفير الأمن والأمان والكرامة لشعبه.. «هجمة مرتدة» رسالة قوية أيضاً بأن سلسال الابداع والأمجاد واحترافية الأداء الملهم والمعلم للصقور لا ينقطع ولا ينضب أبداً.. بل تتوالى الأجيال التى تربت على الشرف والاخلاص والوطنية والفداء والتضحية من أجل مصر.

«هجمة مرتدة» رسالة نارية.. وطلقات تحذير مدوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها وثرواتها ومقوماتها فرسائل الصقور لا تنتهى أبداً.. وإذا خيل لأعداء هذا الوطن قدرتهم على تجاوز الخطوط المصرية الحمراء.. فإن فى ذلك نهايتهم.

عليك أن تنظر لكافة ربوع الوطن لحدوده.. لثرواته ومقدراته وحقوقه وما يحدث فى المنطقة من توهج للثقل والقوة المصرية واستجداء عطف مصر ورضاها من قوى إقليمية طالما زايدت وتآمرت لترصد ثمار بطولات وأمجاد الصقور.. فمصر كما قال رئيسها قادرة على أن تطال أى شيء «قدرتنا تطال أى شيء» وأى مكان.. تلك هى ملامح الدولة القوية القادرة التى تمتلك منظومة القوى الشاملة للدولة.. أو القدرة الشاملة المؤثرة.. فلا تقلق على مصر أيها المواطن انها فى أيد أمينة.. لا تنام تسهر على أمنها وحماية أمجادها.. فهى من جاء التاريخ ليكتب ويسطر انتصاراتها وبطولاتها.. هكذا تقول ضربات الصقور المؤلمة والموجعة.

ربما انتابنا القلق والذعر والخوف على مصر خلال المؤامرة الشيطانية التى حيكت واستهدفت مصر فى يناير 2011.. خشينا أن تسقط.. أن تفكك.. أو تنزلق لمستنقع الفوضي.. هكذا كانت مشاعرنا ومخاوفنا.. لكن لم ننس أبداً أن هناك صقوراً تحلق فى كل ربوع الوطن.. تحمى وتصون.. تأتى بالحقيقة والمعلومة لتضرب وتجهض وتدحر كل خطط الشيطان.

قام جهاز المخابرات العامة المصرى بتاريخه العظيم وأمجاده الخالدة بدور لا يقدر بثمن فى مواجهة أفاعى أجهزة المخابرات المعادية فى الداخل والخارج.. حافظ على مصر من الخطر الداهم.. كشف الحقيقة كاملة.. تمسك بأركان الدولة المصرية.. صمد أمام طوفان المؤامرات وقت أن سقطت فيه بعض مؤسسات الدولة بفعل المؤامرة.. كان الجهاز وصقوره يسابقون الزمن.. يعملون فى كل اتجاه.. يواجهون التهديدات من كل صوب وحدب.. يجهضون ألاعيب المتآمرين والخونة والمرتزقة.. أقاموا وسط أشرس التنظيمات الإرهابية.. وأحقر وأقذر المنظمات الحقوقية التى تريد تشويه مصر وتغييب وعى شعبها.. والتشهير بمصر فى المحافل الدولية.

نجح رجال وصقور المخابرات العامة فى تطويق وتقوية جدار الأمن القومى المصرى ليصبح أكثر قوة وصلابة فى مواجهة المتآمرين والعملاء والخونة.. وخاضوا معركة مقدسة فى فك شفرات المؤامرة الشيطانية المدفوعة والممولة.. فأجهضوا أخطر مخطط استهدف بقاء الدولة المصرية.. لم يكن فقط حماية أمن مصر القومى مهمتهم.. بل كانت المهمة أشمل وأبعد.. الصقور حلقوا فى جميع ربوع الأمة لحماية أمنها القومى الذى هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي.. فكانت النتيجة انتصاراً ساحقاً.. وفضحاً تاريخياً وإجهاضاً عبقرياً لكل مؤامرات الشيطان التى أشرفت عليه أجهزة مخابرات دول كبري.. لكن الصقور بما لديها من سجل حافل ومرموق من البطولات ذادت عن مصر ودافعت عن حق المصريين فى الوجود والبقاء والأمن والاستقرار.. وصانت الأمن القومى العربي.. وحفظت للدولة المصرية مؤسساتها.

إن أكبر وأخطر المعارك فى عالم حروب المعلومات هو الحصول على المعلومة وكيفية تفسير المعلومة.. وربطها بمعلومات أخرى لكشف الحقيقة.. وتحدد آلية ونوع التعامل.. لذلك كان نجاح الصقور هو العنصر الحاسم فى استعادة بريق وتوهج الدولة المصرية والحفاظ عليها وتأمين مؤسساتها وحماية أمن واستقرار شعبها.. بل وتوعية وإمداد الصديق والشقيق بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه من المتآمرين والخونة والعملاء والإرهابيين.

«هجمة مرتدة» ملحمة مصرية تكشف بفخر واحدة من الملفات المهمة والمعارك المقدسة التى خاضها جهاز المخابرات العامة المصرية باقتدار وعبقرية.. لذلك ليطمئن كل المصريين أن أمنهم القومى وثرواتهم وحقوقهم محفوظة.. وأن سيادتهم وكرامتهم ومهما خطط وحاك الأعداء المؤامرات والمخططات لاصطياد الدولة المصرية فهى مصانة فى ظل وجود وعظمة وأمجاد واحترافية الصقور الذين يملكون مفاتيح وشفرات المؤامرات مهما كانت.. وفضح المتآمرين من الدول وإظهارهم بالتقزم والتورط كما جسد مسلسل «هجمة مرتدة» بمطالبة أحد المسئولين أو السفرء الأجانب من تورط رجاله فى محاولات الإضرار بمصر وتغييرهم على الفور وهو ما يجسد عبقرية اليقظة وعنفوان الاحترافية والعمل بشموخ وإدراك لعظمة مصر.

«هجمة مرتدة» رسالة ودعوة للجميع بأن مصر «خط أحمر».. رسالة لكل من يهمه الأمر.. أن هناك رجالاً فوق العادة كتبوا وسطروا من الأمجاد والبطولات والعمليات الاستباقية لدرء المخاطر والتهديدات وإجهاض المؤامرات ما يشكل قوة ردع مصرية مخابراتية تخشاها كل قوى الشر والتآمر وعناصر الخيانة والعمالة.

«هجمة مرتدة» إضافة مدوية لمنظومة الوعى الحقيقى المصرية.. لبناء وعى حقيقى وتعريف بعظمة مصر ومؤسساتها لكل الأجيال الحالية والقادمة التى يجب أن تفخر بأن لها صقوراً لا تنام.. جاهزة فى أى وقت لقطع رأس الخطر أينما كان.

«هجمة مرتدة» نموذج للدراما المصرية التى تبنى الوعى الحقيقي.. والتى تعد نهراً من الأمجاد والبطولات ورسائل لطمأنة المصريين.. وأيضًا رسائل حاسمة لكل من يريد الاقتراب.. واللى عاوز يجرب يجرب.

تحيا مصر..