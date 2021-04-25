حسام موافي: المنظار أفضل طريق لكشف أمراض الجهاز الهضمي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، إن تشخيص شكاوي الجهاز الهضمي هي اكثر شيء متعب لتعدد أسباب المرض.

وتابع موافي خلال تقديمه برنامج " ربي زدنا علما" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"بعض الناس يشكون من القولون العصبي ويظهر في النهاية انه البنكرياس لذلك المنظار يكون الفيصل في حسم الامر ".



وأوضح أن “بالونة المعدة” تعد إحدى الطرق المعروفة لمن يرغب في نقصان وزنه مشيرا إلى أن الإقلاع أيضا عن التدخين يساهم في تقليل الغازات الموجودة بالمعدة.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى أن الشخص العصبي قد يصاب بالتعب نتيجة الهواء الذي دخل بالمعدة مؤكدا أن المياه الغازية أيضا من العادات السيئة التي تضر المعدة اثناء الأكل أو بعده .