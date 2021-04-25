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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق كافيتريا بمول تجارى فى السويس لعدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

أغلق حى السويس ، كافيتريا بمول بمنطقة المحروسة الجديدة داخل نطاق الحى،  اليوم الأحد، لمخالفة الشروط البيئية وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي .

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها رئاسة حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس الحى، لتنفيذ لتعليمات مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على المحلات التجارية للتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا. 

كما قامت الحملة  بالتنبيه علي المحلات  التجارية والكافتريات بمنطقة المحروسة الجديدة بالالتزام  بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة طبقا لقرارات مجلس الوزراء 

ومن جانبها قالت المهندسة فاتن عبد الغنى،  على بدأ حملات الرقابة على المحلات التجارية و الكافتيرات لتاكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا. 

وأضافت المهندسة فاتن فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، انه في حالة مخالفة التعليمات من قبل المنشات التجارية  يتم غلق إداري للمنشأة طبقا لأحكام القانون ، مؤكده على استمرار تلك الحملات على الفترتين الصباحية والمسائية.

السويس حملة فيروس كورونا فيروس الإجراءات الاحترازية مخالفة التباعد الاجتماعي كورونا

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