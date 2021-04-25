برشلونة يقلب الطاولة علي فياريال 2-1 في الدوري الإسباني ويحتل الوصافة

قلب برشلونة الطاولة علي فياريال بعد تأخره بهدف لتكون النتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب لاسيراميكا فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .

نجح صامويل شوكويزي لاعب فياريال في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 26، والذي استغل كرة طويلة في العمق من زميله باو توريس، لينفرد بالحارس تير شتيجن ويراوغه قبل أن يسجل في الشباك.

وأتى الرد سريعًا من برشلونة بعد دقيقة واحدة، إذ سجل أنطوان جريزمان هدف التعادل لبرشلونة، والذي تلقى كرة طويلة من مينجويزا، واستغل تقدم أسينخو حارس فياريال ليُسدد أقصى يمينه.

وضاعف أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، حيث استغل خطأ فادحا من خوان فويث مدافع فياريال بالتمرير للخلف، لتصل إلى جريزمان الذي سدد مباشرة أسفل يسار الحارس أسينخو.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فياريال عند 49 نقطة في المركز السابع.