مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على توتنهام

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على توتنهام هوتسبير ضمن مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليحقق اللقب بعد الفوز بهدف دون رد.

وسجل مانشستر سيتي الهدف عن طريق المدافع لابورت فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من ضربة رأس من ركنية للسيتي، ليهدى فريقه اللقب.

تشكيل مانشستر سيتي

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: ستيفين.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، ووكر.

خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، ستيرلينج، فودين