اللجنة الأولمبية تشيد بجلسة وزير الرياضة لمناقشة تعديلات اللائحة المالية للهيئات الرياضية

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الجلسة التي عقدت اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت جلسة إيجابية وشهدت مناقشات مثمرة في العديد من الملفات أهمها تعديلات اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

عقدت الجلسة اليوم بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تلقى خلال الفترة الحالية العديد من المقترحات والتصورات والمناقشات من العديد من الأندية والاتحادات الرياضية من أجل اللائحة المالية للهيئات الرياضية ومناقشتها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل التشاور والوصول للمعاملة القانونية الأفضل للتعامل بها بما يحقق صالح الرياضة المصرية التي يتطلع الجميع للأفضل لها والذي يتماشى مع الدستور المصري وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي.

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن التعاون والتشاور والتواصل الدائم بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية يصب في صالح الرياضة المصرية وأن الجلسة شهدت مناقشة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام والاستعدادات لاستقبال مجلس اللجان الأولمبية "الأنوكا" خلال الفترة المقبلة.

شركاء في العمل الرياضي

وقال المهندس هشام حطب ، الأندية والاتحادات الرياضية والجمعيات العمومية الخاصة بكل هيئة شركاء في العمل الرياضي ومناقشة المقترحات والمقدمة بخصوص اللائحة المالية مهم من أجل الصالح العام والهدف دائما في اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة التواصل والتعاون والتشاور للأفضل وجلسة اليوم مثمرة للغاية ولها العديد من الايجابيات التي سيكون لها نتائج على الرياضة المصرية.