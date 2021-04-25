مصرع طفل وإصابة والديه في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية

لقي طفل في عمر عامين مصرعه وأصيب والدة ووالدته بإصابات حرجة اثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية.



وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية بورسعيد وسقوطها في ترعة الإسماعيلية.



ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاق سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي ومنه إلي المركز الطبي العالمي.



وقالت المصادر انه تم استخراج جثمان الأب والام من السيارة مصابين بإصابات بالغة بكسور مختلفة وفقدان للوعي مشيرة إلي انه لم يتم العثور علي الطفل لحظة وقوع الحادث، وانه تم البحث عنه في المياه فيما نجحت قوات البحث والإنقاذ من استخراجه "متوفي" من المياه.



وبحسب المصادر الطبية فان الحالة الصحية للوالد مستقرة فيما شهدت الحالة الصحية للام عدم استقرار استلزم دخولها للرعاية المركزة فور وصولها إلي المستشفي.