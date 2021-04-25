عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والديه في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية

صدى البلد

لقي طفل في عمر عامين مصرعه وأصيب والدة ووالدته بإصابات حرجة اثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإسماعيلية.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة ببني سويف

 

مصرع طفلة غرقا في ترعة بـ بني سويف


وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية بورسعيد وسقوطها في ترعة الإسماعيلية.


ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاق سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي ومنه إلي المركز الطبي العالمي.


وقالت المصادر انه تم استخراج جثمان الأب والام من السيارة مصابين بإصابات بالغة بكسور مختلفة وفقدان للوعي مشيرة إلي انه لم يتم العثور علي الطفل لحظة وقوع الحادث، وانه تم البحث عنه في المياه فيما نجحت قوات البحث والإنقاذ من استخراجه "متوفي" من المياه.


وبحسب المصادر الطبية فان الحالة الصحية للوالد مستقرة فيما شهدت الحالة الصحية للام عدم استقرار استلزم دخولها للرعاية المركزة فور وصولها إلي المستشفي.

اخبار حوادث الاسماعيلة اخبار حوادث القاهرة اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة غرقا في ترعة بـ بني سويف

مصرع تلميذ غرقا بترعة نجع حمادي بسوهاج

ترشيحاتنا

السودان: متمسكون بموقفنا التفاوضي في أزمة سد النهضة.. وسنقاضي الشركة المنفذة

بعد حرق الهنود جثث موتاهم بكورونا .. ميركل: ألمانيا تستعد لمهمة عاجلة

بعد تعرضها للسخرية.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

الأهلي والزمالك يتنافسان مجددا للحصول على خدمات لاعب سموحة| تفاصيل

بعد تصدرها تريند.. أجرأ اطلالات ريم مصطفى تبرز أنوثتها

رئيسة المفوضية الأوروبية: منزعجة من الوضع الوبائي في الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

ظهور نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش بريطانيا

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

بتوقيع طارق شوقي.. تفاصيل ضوابط تقييم طلاب المدارس بعد قرار إنهاء العام الدراسي

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ