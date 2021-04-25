بعد تصدرها تريند.. أجرأ اطلالات ريم مصطفى تبرز أنوثتها

تصدرت الفنانة ريم مصطفى؛ مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها كضحية لـ برنامج المقالب الكوميدي مع رامز جلال .



وتتميز الفنانة ريم مصطفى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



وتعتمد الفنانة ريم مصطفى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانةالفنانة ريم مصطفى.

وقعت الفنانة ريم مصطفى ، ضحية حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المُذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر".



وانسحبت "ريم مصطفى"، من فقرة معركة ضرب النار"، قائلة: "لا بتوجع أوي مش قادرة الحرب انتهت"، لتجبر "رامز جلال"، على إنهاء معركة ضرب النار مبكرا.



ووقع العديد من الفنانين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، من برنامجه السنوي "رامز عقله طار"، الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".



ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.



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