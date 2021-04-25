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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تسجل 24465 إصابة جديدة بكورونا

ماكرون
ماكرون

أبلغت فرنسا، اليوم الأحد ، عن ارتفاع في عدد مرضى كورونا - كوفيد -19 في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات ، وتسعى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ظهور مؤشرات على إنهاء الموجة الثالثة من الإصابات في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة حدوث 145 حالة وفاة أخرى بكوفيد -19 في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، في حين ارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة إلى 5978 من 5958 في اليوم السابق.

وكان هناك أيضًا 24465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا 102.858، وهو ثامن أعلى معدل في العالم.

ودخلت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في ثالث إغلاق وطني لها في نهاية مارس بعد تعرضها لارتفاع كبير في وفيات كورونا وأرقام الحالات خلال ذلك الشهر.

ويأمل ماكرون أن تؤدي آثار هذا الإغلاق، جنبًا إلى جنب مع حملة التطعيم المعجلة ، إلى تحسين أرقام كورونا في فرنسا، التي ستسمح بعد ذلك لبعض الأعمال والأنشطة الترفيهية - مثل تناول الطعام في الهواء الطلق - بإعادة فتحها في منتصف مايو.

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