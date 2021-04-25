تعرف على سعر ومواصفات أرخص سيارة SUV في دولة الكويت موديل 2021| صور

تطرح شركة شيري الصينية عدة إصدارات لها داخل السوق الخليجي للسيارات، و تقدم نسختها تيجو 3 موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة الـSUV متعددة الاستخدام، وذلك عبر فئة واحدة من التجهيزات، و التي تضم حزمة من وسائل الامن و السلامة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية.

تعتمد شيري تيجو 3 موديل 2021 على منظومة الجر الامامي، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 126 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات.

تأتي شيري تيجو 3 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.4 متر، و بعرض 1.7 متر، أما عن الارتفاع فقدر بنسبة 1.6 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 550 لترا، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كم.

و دعمت السيارة بالعديد من وسائل الامن و السلامة و التي تشمل، مجموعة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع مستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، و مرايات جانبية كهربائية مزودة بشرائط LED، مع مصابيح ضباب دائرية، و اقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة.

و تتوسط قمرة القيادة لـ شيري تيجو 3 موديل 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، و مكيف هواء أوتوماتيكي، وقفل مركزي و زجاج كهربائية، و فتحة سقف، و مثبت سرعة.

و يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 FULL LEATHER TINTED GLASS بقيمة قدرها 4.100 دينار كويتي.