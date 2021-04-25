تعرف على فوائد وأضرار الفول الحراتي
يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ،ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك الحديد، والبوتاسيوم ، والفسفور ، والكالسيوم.
ويعد تناول وجبة فول مفيدة جدا لمن يعانون من مرض السكري وذلك لأن الفول مليء بالألياف التي لا يمتصها ولا يهضمها الجسم ، لذلك تقوم بامتصاص السكر من الجسم، مما يؤدي لتخفيض نسبة السكر المخزنة.
لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الفول الأخضر او الفول الحيراتى.
و من فوائد الفول الأخضر...
1. محاربة السرطان
2. تحسين الخصوبة والحمل وحماية الجنين من التشوهات وخاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.
3. المحافظة على صحة العظام
4. الحفاظ على صحة القلب
5. ينقص الوزن
5. غني بالفيتامينات يحتوي الفول الأخضر على
- حمض الفوليك:
- فيتامين C
- فيتامين A
- فيتامين ك، والثيامين، والنياسين.