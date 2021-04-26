تعرف على مواعيد التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن بـ عين شمس

أعلنت لجنة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القران الكريم (كاملا-نصفه-ثلثه -الخمس أجزاء الأولى من القرآن )والثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية ومنوه عن آخر موعد للتقدم الي المسابقة يوم ١٠مايو ٢٠٢١.



ونوهت لجنة النشاط الثقافي، أنه يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة سرعة التوجه لرعاية الشباب الكليات لمعرفة الشروط والجوائز .



الجدير بالذكر، أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى دوليا من هيئة URAC الأمريكية و التي تعد أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد فى العالم.

وبهذا الاعتماد تصبح مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى، أول مقدم غير أمريكى لخدمة الطب عن بعد تحصل على هذا الاعتماد.



وأنشأت عام 2016 وحدة مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى في تجمع مرموق بجامعة الدول العربية في حضور 13 دولة عربية وافريقية تحت شعار "علّم وعالج". وتهدف الوحدة لتوفير حلول تكنولوجية للرقى بالخدمات الطبية المتخصصة ولتوفيرها للأماكن النائية.

ومن اميز هذه الخدمات خدمة الطب عن بعد والتي اثبتت علميا توفير الوقت والمجهود والتكلفة وتحسين الخدمات الطبية والنتائج لدى المرضى. وقد صرح ا.د. محمود المتينى ان جامعة عين شمس بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحديثة استطاعت ان تحقق شراكة جديدة من نوعها تتماشى مع اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية لتوفير خدمات صحية متميزة.

وإدراكاً من مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني لأهمية تطبيق معايير الجودة لهذه الخدمة الجديدة ، فقد حرصت أ.د.مهى التحيوى مدير وحدة الجودة بمستشفي جامعة عين شمس على تشكيل فريق خاص لدراسة وتطبيق هذه المعايير فى الوحدة.



كما قدم الفريق المكون من د.هدى فريد المنسق الطبى ود. أحمد البكل المنسق التقنى تحت إشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الشكر لجميع الأساتذة والمنسقين القائمين على تقديم الخدمة بهذه الجودة العالية وتفانيهم فى الالتزام بجميع القواعد الحاكمة.



يذكر أن خدمات الطب عن بعد التي تقدمها مستشفى جامعة عين شمس لاقت إقبالاً كثيفاً بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا العالمية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية عبر تطبيقات متخصصة تسمح بإرسال الرسائل ومقابلة الاستشارى صوت وصورة إذا استلزم الأمر في تخصصات عديدة منها (القلب ، جراحة العظام ، جراحة المسالك ، الجراحة العامة ، المخ و الأعصاب ، الطب النفسي ، طب المسنين، الباطنة العامة و تخصصاتها ، النساء والتوليد ، الجلدية، وطب الأسرة).