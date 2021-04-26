5 أشياء تدمر ناقل الحركة .. الخبراء يعددون

يشكل ناقل الحركة أهمية كبيرة داخل المنظومة الفنية للسيارة، فهو الجزء المسؤول عن إمداد المركبة بأمور التسارع المختلفة، وذلك عبر حزمة من التروس المعدنية، و التي تتحدد سرعتها بحسب الامر الفني الصادر من قائد المركبة، و لذلك فمن الضروري أن نتبع جميل السبل للمحافظة على هذا الجزء الهام والمحوري.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 5 أشياء تدمر ناقل الحركة، وهى:

– زيت ناقل الحركة

من الأمور الضرورية و اللازمة هي الاهتمام بالمواعيد المحددة لتغيير زيت ناقل الحركة، و ذلك لتجنب خلل التروس المعدنية الداخلية، و الإبقاء على حالتها الأساسية، حيث يعمل زيت ناقل الحركة على خلق مناخ مناسب لتلك التروس، و لكي نتفادى مشاكل الخشونة و التغيير العشوائي للنقلات.

– فلتر زيت الفتيس

يجب أن نقوم بتغيير هذه القطعة في موعدها المحدد، لمنع وصول الشوائب و الراسب إلى غرفة عمل الفتيس، و ذلك للمحافظة على عمر افتراضي أطول للأجزاء الداخلية.

– غسيل ناقل الحركة

في حالة تغيير زيت ناقل الحركة في موعد الصيانة المحدد، فلابد أن نقوم بغسيل دورة عمل الفتيس بالزيت المخصص أولاً، ثم تزويدها بالكمية المحددة، حتى نضمن كفاءة عمل هذه المنظومة، و عملها بطريقة مثالية.

– تفعيل المحرك اثناء الوضع N

عند تفعيل السيارة أثناء توقفها على وضع N، فقد يؤدي ذلك حدوث احتكاكات قوية بين التروس المعدنية الداخلية، كما يجب أن تكون السيارة في وضعية درايف D أثناء خوض المنحدرات، ولا نعتمد اطلاقًا على وضع ناقل الحركة N، للتخفيف من الاحتكاكات و الأحمال.

- تنقل السرعات

قبل أن نقوم بتغيير وضع السيارة من D إلى R، فلابد ان تمر على الوضع N قليلاً، حتى يأخذ ناقل الحركة وضعية الانتقال الصحيحة، و لكي نتجنب الأحمال الزائدة على ناقل الحركة.