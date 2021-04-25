القاهرة كابول الحلقة 13 .. فتحي عبد الوهاب يكتشف زواج طليقته عرفيا

شهدت الحلقة 12 من مسلسل القاهرة كابول عددا من الأحداث منها معرفة طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” بزواج طليقته عرفياً ، وهددها باللجوء للقضاء للحصول على حضانة ابنه الوحيد .

كما علمت منال “ حنان مطاوع ” علاقة الحب التى تجمع بين والدها حسن “ نبيل الحلفاوى ” و ريم “شيرين ” ، وقد ابدت عضبها من تلك العلاقة بسبب غيرتها على والدها .

فتحى عبد الوهاب فى مشهد من القاهرة كابول

إما عادل “ خالد الصاوى “ فقد ذهب الى طارق كساب ” فتحى عبد الوهاب " فى مكتبه ، للحصول على معلومات حول القناه الفضائية الجديدة التى سيعمل فيها .

حنان مطاوع فى مشهد من حلقة اليوم

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 12 من مسلسل القاهرة كابول عددا من الأحداث منها وصول طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” الى مصر استعداداً لعرض برنامجه الجديد .

نبيل الحلفاوى فى مشهد من الحلقة 13

كما حاولت زوجة رمزى “ طارق لطفى ” ، الثانية ان تقتله بعد اتخاذه بالزواج من سيدة أخرى .

إما المفاجأه فكانت ان زوجة رمزى الاولى والتى قام بقتلها إنتقاماً لقتلها ابنه الاضغر ، لم تقتل بل ظلت على قيد الحياه .

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مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

طارق لطفى فى مشهد من الحلقة 13

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.