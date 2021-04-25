كارتيرون يخفف الحمل البدني للاعبين

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدم زيادة الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الختامية الخاصة باستعدادات مباراة البنك الأهلي.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني والتدريبي للاعبين في ظل ضغط المباريات بالمسابقة المحلية.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.