إسرائيل.. سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنة سديروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنة سديروت من قطاع غزة.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن رئيس الأركان أفيف كوخافي أجرى جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل الليلة الماضية وذلك بمشاركة كبار قادة الجيش، وأوعز بـ "اتخاذ سلسة خطوات وردود فعل محتملة بالإضافة إلى الاستعداد لحالة تصعيد".

وألغى كوخافي زيارته المقررة إلى واشنطن، وذلك نظرا “للأحداث والتطورات المحتملة”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قال خلال جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمني في أعقاب إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل ليل الجمعة/ السبت: "الآن الوضع هادئ في الجنوب. لكن إن لم يحافظ على الهدوء، فستتعرض غزة لأضرار جسيمة، على الصعيد المدني والاقتصادي والأمني، ومن سيتحمل ذلك هم قادة "حماس".

وأضاف جانتس: "الجيش الإسرائيلي جاهز لاحتمال التصعيد، وسنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الهدوء".