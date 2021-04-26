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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة على كورفيت 2022 Z06 الرياضية المتوقعة

نظرة عن كورفيت 2022 Z06
نظرة عن كورفيت 2022 Z06 الرياضية المتوقعة

انتشرت الشائعات حول النسخة الجديدة كورفيت 2022 Z06 صاحبة الأداء الرياضي، و ينتظر عشاق هذه النسخة انطلاقها الرسمي، بعد ان احدث الجيل الثامن من هذه السيارة نقلة نوعية في العام قبل الماضي 2019.

 

و لكن أشارت بعض التقارير إلى أن النسخة القادمة ستأتي بقوة 617 حصان، بينما تتسارع عجلاتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، و في وقت سابق كانت الاحتمالات تدور حول قوة قدرها 560 حصان، مع 881 نيوتن/متر من عزم الدوران، فيما تعتمد C8 Z06 على محرك V8 من 8 اسطوانات، سعة 5500 سي سي.

و يقدم الشكل الخارجي لهذه النسخة بمظهر رياضي في المقام الأول، حيث تأتي كورفيت 2022 Z06 بمقدمة بارزة و انسيابية، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية مدعومة بشرائط LED، مع عدة تمويجات أعلى غطاء المحرك، مع موجات جانبية و عتبات بارزة.

 

كما تضم السيارة حزمة من الفتحات الهوائية الامامية و الجانبية، و التي تعزز من قدراتها على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما ترتكز على عجلات رياضية كبيرة، و جنوط معدنية تتخذ شكل النجمة مزدوجة الاضلاع، و يمكن رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع و التي تظهر باللون الأحمر اللامع.

و تحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، مع منظومة عادم رباعية المخارج، و سبويلر خلفي أنيق يعزز من قدرات السيارة على الطريق، و سقف انسيابي، مع هيكل خارجي ثنائي الأبواب.

 

و على الرغم من عدم توافر باقي المواصفات الفنية و لكن من المتوقع ان تأتي النسخة كورفيت 2022 Z06 بقيمة تتراوح بين 80 ألف دولار أمريكي و حتى 100 ألف دولار.

دولار الشائعات سيارة كهرباء المواصفات هيكل 2019 جنوط الطريق المحرك مواصفات محرك اللامع عجل المكابح شائعات نيوتن نقله نوعية الهواء الرياضي الجديدة

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