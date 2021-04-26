نظرة على كورفيت 2022 Z06 الرياضية المتوقعة

انتشرت الشائعات حول النسخة الجديدة كورفيت 2022 Z06 صاحبة الأداء الرياضي، و ينتظر عشاق هذه النسخة انطلاقها الرسمي، بعد ان احدث الجيل الثامن من هذه السيارة نقلة نوعية في العام قبل الماضي 2019.

و لكن أشارت بعض التقارير إلى أن النسخة القادمة ستأتي بقوة 617 حصان، بينما تتسارع عجلاتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، و في وقت سابق كانت الاحتمالات تدور حول قوة قدرها 560 حصان، مع 881 نيوتن/متر من عزم الدوران، فيما تعتمد C8 Z06 على محرك V8 من 8 اسطوانات، سعة 5500 سي سي.

و يقدم الشكل الخارجي لهذه النسخة بمظهر رياضي في المقام الأول، حيث تأتي كورفيت 2022 Z06 بمقدمة بارزة و انسيابية، مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية مدعومة بشرائط LED، مع عدة تمويجات أعلى غطاء المحرك، مع موجات جانبية و عتبات بارزة.

كما تضم السيارة حزمة من الفتحات الهوائية الامامية و الجانبية، و التي تعزز من قدراتها على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما ترتكز على عجلات رياضية كبيرة، و جنوط معدنية تتخذ شكل النجمة مزدوجة الاضلاع، و يمكن رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع و التي تظهر باللون الأحمر اللامع.

و تحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائح ضوئية، مع منظومة عادم رباعية المخارج، و سبويلر خلفي أنيق يعزز من قدرات السيارة على الطريق، و سقف انسيابي، مع هيكل خارجي ثنائي الأبواب.

و على الرغم من عدم توافر باقي المواصفات الفنية و لكن من المتوقع ان تأتي النسخة كورفيت 2022 Z06 بقيمة تتراوح بين 80 ألف دولار أمريكي و حتى 100 ألف دولار.