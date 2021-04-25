صاحب بالين كذاب..دنيا عبدالعزيز: لو لبست الحجاب سأترك الفن.. فيديو

قالت دنيا عبد العزيز، إن فكرة الحجاب لم تخطر ببالها لأنها يوم ما تفكر فى إرتداء الحجاب ستترك المجال الفنى نهائيا لأنها لا يجوز أن تعمل فى الفن وترتدى الحجاب ،معقبة "صاحب بالين كذاب".

وعن وجود علاقة بينها وبين فاروق الفيشاوى، قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إنها عملت مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوى منذ صغرها وعلى علاقة جيدة مع أسرته بأكملها، معقبة أنها فى فترة من فترات حياتها كانت تمر بظروف سيئة جدا والتقت بفاروق الفيشاوى الذى ساندها فى محنتها.

وتابعت دنيا عبدالعزيز خلال لقائها فى برنامج لحظات جريئة مع الإعلامى أحمد سالم، أنها عانت فى هذه الفترة من مشاكل نفسية كبيرة ووفاة جدتها التى كانت قريبة جدا منها، لافتة أن فاروق الفيشاوى كان سندا لها فى كل أزماتها وكان بمثابة الأب الروحي لها.

وأضافت "دنيا"، أنه بعد توالى هذه الأزمات التى قربتهما أصبحا دائما يخرجان معا فى المناسبات والأفراح ومن هنا انتشرت الشائعات بوجود علاقة بينهما، متابعة :علاقتنا أرقى من كل الكلام ده.