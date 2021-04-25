العريس كلمة السر.. عائلة عروس تتغيب عن حضور حفل الزفاف

العثور على الشخص الذي تريد أن تقضي معه بقية حياتك من الخطوات المهمة في الحياة وبمجرد الوصول للشخص المأمول تبنى أماني العروس في موافقة أهلها ومباركة الزواج، لكن العروس تعيش في مأزق لم تحصل على رد الفعل الذي كانت تتمناه بعد إخبار عائلتها بأنها ستتزوج وتحتاج مساعدتهم في حفل الزفاف.

وزعمت العروس التي لم تذكر اسمها أن والديها وأقارب آخرين رفضوا حضور حفل الزفاف لأنهم "يكرهون" الرجل الذي تقدم لخطبتها،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أوضحت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا كل شيء في منشور على Reddit ، حيث طلبت من زملائها المستخدمين النصيحة حول كيفية تصحيح الوضع المزعج مع عائلتها، وإقناعهم بحضور حفل الزفاف.

بدأت العروس بشرح كيف قابلت خطيبها "ريان" أثناء وجودها في الجامعة، خلال سنتها الدراسية الثانية ، تم تعيين ريان كمحاضر ، وكان يبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الوقت ويبلغ الآن 31 عامًا.

وتكمل العروس "لقد كرهته في البداية، فكان متوترًا بشكل مفرط من خلال تصرفاته، ولكن الوضع تغيير في عام التخرج وابلغته في أخر محاضرة أن سافتقد محاضراته".

فيما أضافت العروس :"بعد بضعة أشهر من تخرجها ، تقول المرأة إنها اصطدمت بريان في مقهى ودعته للجلوس معها، وقالت: "تحدثنا قليلاً وأعطيته رقم هاتفي، وعندما صارحني بالأمر غضبت عائلتي، فكان والدي وإخوتي على الفور واجهوا ريان بشدة ، بسبب الطريقة التي التقينا بها ، وما قلته لهم عن ريان طوال عامه الأول في التدريس".

كان العريس يبذل قصارى جهده لإثارة إعجابهم ولكن كل هذا دون جدوى، وأوضحت: "كنا نخطط لحفل الزفاف ، وعندما طلبت من والدتي المساعدة في قائمة الضيوف بخصوص عائلتي ، قالت لا تهتم لأن لا أحد يريد الحضور ، بما في ذلك هي وأبي وإخوتي، لإنهم لا يحبون ريان".

منذ ذلك الحين ، استجاب أكثر من 300 شخص لمنشور Reddit ، وقدموا المشورة لها، قال احدهم:" ارسلي الدعوات إلى الأشخاص التي تودين دعوتهم و واجعلي القبول أو الرفض يأتي منهم وليس من والدتك".