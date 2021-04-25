أستون فيلا يتعادل مع وست بروميتش ألبيون 2-2 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريقا أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة 33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الهولندي أنور الغازي، التسجيل لـ أستون فيلا بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 23، استطاع ماتيوس بيريرا تسجيل هدف التعادل لـ وست بروميتش ألبيون من ضربة جزاء أيضًا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز مينجز مدافع أستون فيلا، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 بعدما حول تسديدة دياني لاعب وست بروميتش لشباك فريقه.

وفي الدقيقة 93، استطاع ديفيز تسجيل هدف التعادل لـ أستون فيلا، مستغلًا خطأ دفاعي في صفوف وست بروميتش، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 45 في المركز الحادي عشر، ورصيد وست بروميتش ألبيون للنقطة 25 في المركز التاسع عشر.

وشارك أحمد المحمدي في المباراة كأساسي مع فريقه أستون فيلا، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن.