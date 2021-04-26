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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة جديدة لـ فورد رابتور 2022 R .. صور

اطلالة جديدة لـ فورد
اطلالة جديدة لـ فورد رابتور 2022 R

تعتبر شركة فورد واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات العالمية، واستطاعت طوال فترة تاريخها الممتد أن تقدم العديد من الإصدارات القوية، مثل ايقونتها الخالدة موستج وباقة من السيارات القوية، وتعد النسخة رابتور 2022 R هي الأحدث وسط أسطول فورد الكبير.

ومع بداية العام الجاري وتحديدًا في شهر فبراير، تم الكشف عن مواصفات فورد F150 رابتور التي تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3500 سي سي متصل بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة تتعدى حاجر الـ 450 حصان.

النسخة رابتور 2022 R الجديدة سوف تعتمد على محرك قوي مكون من 8 اسطوانات V8، سعة 5200 سي سي سوبر تشارجد، ومن المتوقع أن ينتج هذا المحرك قوة تتراوح بين 725 و حتى 750 حصان، ويبدو أن هذا المحرك يحمل ملامح النسخة فورد موستنج شيلبي GT500 صاحبة الـ 760 حصان.

ومع هذا القدرات الخاصة بالسيارة رابتور 2022 R تجعلنا نلقي الضوء عن قرينتها القوية RAM TRX 1500، والتي تنتمي إلى فئة البيك أب القوية أيضًا، و تعد واحدة من اقوى الإصدارات داخل الأسواق العالمية، فهي تأتي بمحرك 8  سلندر V8، سعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 702 حصان، مع عزم دوران يبلغ 880 نيوتن/متر.

وتستمد عجلات RAM TRX 1500 أوامر تسارعها عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 8 نقلات، مما تجعلها قادر على التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.

وتمتعت النسخة رابتور 2022 R بإطلالة قوية و عجلات كبيرة، مدعومة بجنوط معدنية، و كابينة رباعية الأبواب، مع عتبات بارزة تساعد على دخول المقصورة، و مصفحة اسفل الصادم الامامي، و اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات.

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