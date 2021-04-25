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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. كارتيرون يضع تدريبات خاصة لثلاثي الفريق

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

خاض حازم إمام وإمام عاشور وأسامة فيصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال على هامش تدريبات الفريق الجماعية.

وشهد مران الثلاثي أداء بعض التدريبات المختلفة مع بعض اللاعبين الناشئين باللعب على مرمى صغير للتسديد ومن يخسر يقوم بأداء تمرينات "الضغط"، كما قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات الخفيفة في ظل عودة حازم إمام من الإصابة وإيقاف إمام عاشور.

وشارك في المران محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ثنائي حراس المرمى، كلاعبين خلال التقسيمة المصغرة.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء غد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الدوري كرة القدم مران الزمالك

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