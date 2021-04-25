عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض .. أسماء جلال تخطف الأنظار عبر الإنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال صور جديدة لها من أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال مرتدية فستان ابيض رقيق واعتمدت عليه مكياج كثيف ملفت،مع قصة شعر شبابية .

يذكر أن مسلسل خلي بالك من زيزي، يعرض على قناة mbc مصر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما يعرض على منصة SHAHID.

ويناقش مسلسل خلي بالك من زيزي، قضية تعيشها معظم البيوت المصرية، لفتاة تعاني من مشاكل زوجية، وتحاول الخروج منها، وذلك خلال 15 حلقة فقط، في سياق درامي مشوِّق.

 

وتشارك أسماء جلال في مسلسل “خلي بالك من زيزي” بطولة الفنانين أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

كما شاركت أسماء جلال في بطولة مسلسل “أنصاف مجانين” الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

 

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء شريف، والتي تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

 

"أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

 

اسماء جلال خلى بالك من زيزى

ترشيحاتنا

صاحب بالين كذاب..دنيا عبدالعزيز: لو لبست الحجاب سأترك الفن.. فيديو

العريس كلمة السر.. عائلة عروس تتغيب عن حضور حفل الزفاف

مران الزمالك.. كارتيرون يضع تدريبات خاصة لثلاثي الفريق

المهمة أصبحت صعبة.. سيناريوهات تأهل محمد صلاح مع ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

إسرائيل.. سقوط صاروخ بالقرب من مستوطنة سديروت

خوفا من الأوبئة .. سكان مساكن الزراعة فى كفر الشيخ يشكون انتشار الناموس والذباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. قرار عاجل بشأن فترة حجر مخالطي مصابي كورونا

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ظهور نوع جديد من فيروسات كورونا في خفافيش بريطانيا

من الأقمار الصناعية.. رمال مثارة تغطي سماء البلاد من القاهرة حتى شمال الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

د. صابر حارص يكتب: الانتصارات التسع الكبرى في رمضان

د. محمد مبروك يكتب: يوم تحرير سيناء

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ