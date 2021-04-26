خلي بالك .. أخطر 5 عادات يفعلها قائدو السيارات

من الأمور المؤسفة للغاية أن نسمع يومًا أن شخص قريب لنا أو حتى بعيد تعرض إلى أحد الحوادث المرورية، و التي من الممكن ان تمر بصورة بسيطة أو تحمل معها عدة عوامل خطيرة مثل تحطم المركبة أو خسائر في الأرواح، و لكن هناك تبقى النقطة الحاسمة و السؤال الأبرز ماهي أسباب هذ الحادث ؟

و في سياق هذا الموضوع يناقش موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 أخطاء يرتكبها قائدي السيارات و التي تؤدي إلى عواقب كبيرة.

1 - استخدام الهاتف اثناء القيادة

في كثير من الأحوال نحتاج ان نجري مكالمة هاتفية هامة، و لكن عند قيادة السيارة يبدو أن الامر قد يختلف كثيرًا، فهناك نسبة كبيرة من حوادث الطرق تنتج عن استخدام الهاتف الجوال، و هو الامر الذي تحذر منه جميع القوانين المرورية، و لذلك فمن الأفضل ان نختار نقطة امنة للاصطفاف الجيد بالسيارة ثم استخدام الهاتف سواء كانت لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو اجراء المكالمات الهاتفية.

2 – تناول الوجبات الدسمة

يجب أن نتجنب تناول الوجبات الدسمة و التي تتشبع بالدهون، بالإضافة إلى الوجبات الحارة، و التي تزيد من احتمالية انتفاخات القولون، و قد يحدث ذلك حالة من الارق و ضيف في التنفس لقائدي السيارة

3 –متابعة شاشة الوسائط

من الضروري أن نتجنب تفعيل وسائط الفيديو عبر شاشة العرض التي تتوسط قمرة القيادة، و أن ننتبه جيدًا لمجريات الطريق، لتفادي مشكلات التصادم او الخروج من الحارة المرورية.

4 –عدم الالتزام بالقواعد المرورية

يجب أن نلتزم بجميع القواعد المرورية و التي تشمل، ارتداء حزام الأمان، و الالتزام بالسرعات المقررة و عدم تجاوزها، كما يجب أن نلتزم بالمسار المحدد و عدم الخروج منه إلا بعد إعطاء شارة الانتقال، بالإضافة إلى ترك مسافات امنه على الطريق.

5 – اسلوب القيادة

من اللازم أن نتبع عدة سبل للحماية أيضًا و هي، ضبط المرايات الجانبية، و ضبط مقعد القيادة لكشف جميع الزوايا الخاصة بالسيارة، و عدم المناورة اثناء القيادة و التفحيط، مع استخدام دواسة الوقود و الفرامل بشكل مناسب.