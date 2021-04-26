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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض طفيف..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة أسعار أهم المواد الغذائية،والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التي استقرت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 26-4- 2021.

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-4- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 29 و28 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 32 و33 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 19 إلى 20 جنيهًا.

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و3 جنيهات، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.0 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

 

وسجّل البيض الأبيض 33 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 35و36 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجّلت 34 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.

 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

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