أتالانتا ينقض على وصافة الدوري الإيطالي بخماسية في بولونيا

منافسات الدوري الإيطتالي

تقدم أتالانتا لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه بولونيا 5 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 68 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف إنتر (المتصدر)، ومتفوقا بفارق نقطتين على يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، الذي تراجع للمركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا، الذي حصد أربع نقاط فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح روسلان مالينوفسكي التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف لويس مورييل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

واستغل أتالانتا النقص العددي في صفوف بولونيا، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد جيردي شوتن في الدقيقة 49، ليضيف ريمو فريلير ودوفان زاباتا الهدفين الثالث والرابع لأتالانتا في الدقيقتين 57 و59 على الترتيب، فيما تكفل أليكسي ميراتشوك بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 73.

