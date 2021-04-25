كارتيرون يجتمع بعبد المقصود على هامش المران

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق على هامش التدريبات الجماعية اليوم.

وشهد اجتماع كارتيرون مع عبد المقصود في حضور أحمد شعبان مترجم الفريق، شرح المدرب الفرنسي بعض الأمور الفنية والتكتيكية لنقلها للمدرب المساعد من أجل تنفيذها مع لاعبي الفريق خلال المران.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.