تعاقد جنوب إفريقيا على ملايين من جرعات لقاح جونسون الأمريكي ينقذ شركة تبرعات لحملة رامافوزا

توقف جنوب إفريقيا المؤقت عن تلقي لقاح فيروس كورونا جونسون اند جونسون الذي طورته الولايات المتحدة كجزء من تجربة سريرية شاملة لم يوقف المفاوضات بشأن عقد إمداد ضخم مع المنتج المحلي المرخص أسبن فارماكير - ما ألقى شريان الحياة لمصنعها غير المستخدم الذي تبلغ تكلفته 210 ملايين دولار.

وأدى عقد حكومة جنوب إفريقيا لملايين من جرعات لقاح كورونا - كوفيد 19 إلى إنقاذ شركة تبرعت لحملة الرئيس القيادية.

وقال ستافروس نيكولاو، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة أسبن فارماكير للتجارة الاستراتيجية، إن الشركة ستكمل الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون الذي أنتجته الولايات المتحدة والمنتج بموجب ترخيص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال محللون ماليون لصحيفة "صنداي تايمز" الجنوب أفريقية إن الصفقة كانت بمثابة شريان الحياة لمصنع أسبن في منطقة كويغا الاقتصادية الخاصة في بورت إليزابيث، مقاطعة الكاب الشرقية.

وتم بناء المصنع في عام 2017 بتكلفة 3 مليارات راند (151 مليون جنيه إسترليني ، 210 مليون دولار) بهدف التخدير، لكنه لم يبدأ الإنتاج.

وقالت كارمن مبلوان، مديرة محفظة الأصول في أبسا، إن آسبن كانت في المكان المناسب، مع التسهيلات المناسبة في الوقت المناسب ، بينما قال أليك أبراهام كبير محللي الأسهم في ساسفين ويلث إن العقد سيكون ذا أهمية كبيرة للشركة ، على الأقل يغطي التكاليف الثابتة للمصنع الجديد.



ولم تكشف شركة اسبن أو الحكومة عن السعر المتفق عليه للقاحات أو مقدار الربح الذي ستجنيه الشركة من الصفقة مقابل 31 مليون جرعة.

وتم اتهام رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بتفضيل اسبن و جونسون اند جونسون على منافسين مثل معهد جماليا الروسي - مطورو لقاح Sputnik V -

والصين، عضو آخر في كتلة بريكس للاقتصادات الناشئة ، لم تؤمن بعد طلبيات جنوب إفريقيا لقاحات سينوفاك وغيرها من اللقاحات.

وتبرع أسبن ونيكولاو بملايين الراند بينهما لحملة رامافوزا عام 2017 لقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ، مما جعله خليفة للرئيس جاكوب زوما.

ولا ينفق قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عادةً مبالغ كبيرة على الحملات الانتخابية لانتخابات حزبية داخلية.

وطلب فريق عمل الاتحاد الأفريقي لاكتساب اللقاحات الأفريقي (AVATT) - الذي أنشأه رامافوزا الصيف الماضي عندما تولى رئاسة المنظمة وقواعدها في العاصمة المالية لجنوب إفريقيا جوهانسبرج - 220 مليون جرعة من جونسون اند جونسون في أوائل أبريل ، مع خيار 180 مليون أخرى ، من المقرر أن يتم توفير الغالبية منها بواسطة Aspen.

وبعد أسبوع من ذلك ، قال مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الاتحاد الأفريقي ، جون نكينغاسونغ ، إن الاتحاد الذي يضم 55 دولة قد ألغى جميع الطلبات