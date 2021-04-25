النصر يجري قياسات بدنية للاعبي الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة نافع السعيد المدير الفني بعمل قياسات بدنية للاعبين اثناء أدائهم التدريبات التأهيلية خلال فترة توقف الدوري بشهر رمضان استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني.

ويأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل للوقوف علي اخر المستويات البدنية التي وصل اليها اللاعبون خلال الفتره الماضية، استعدادا للفترة المقبلة.

ويخوض النصر مباراة ودية غدا الاثنين بمواجهة فريق النصر مواليد 2001 كما سيخوض مباراة ودية قوية يوم الثلاثاء أمام القناة ثم اسكو يوم الخميس المقبل كما سيواجه الداخلية يوم الثلاثاء بعد القادم ثم بهتيم يوم الخميس بعد القادم وفاركو يوم الاحد 9 مايو .

فيما يسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعبين المصابين حمودة سمير وأحمد سعيد اوكا وأسامه الليبي واحمد داهش وكريم الضو خلال فترة التوقف استعدادا لاستئناف مباريات الدوري