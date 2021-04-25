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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات وقائية .. كنائس أسوان تحتفل بأحد الشعانين

جانب من إحتفالات
جانب من إحتفالات كنائس أسوان بأحد " الشعانين "

شهدت كنائس أسوان الاحتفال بأحد الشعانين والمعروف "بأحد السعف" حيث يتزامن اليوم الأحد، مع ذكري مميزه الأقباط وهي دخول يسوع '' أورشليم'' مدينة القدس، ويطلق عليه أحد السعف أو الزيتون، ومعروف بعيد '' الشعانين''.


وسمي أحد الشعانين "بأحد السعف" كما يقول الباحث فى التاريخ المصرى نجيب نصيف، والذي أشار إلى أن الناس في ذلك اليوم إستقبلوا السيد المسيح وهم يحملون سعف النخيل وأغصان الزيتون، وأن الكنيسة تحتفل فى هذا اليوم بإقامة الصلوات كتذكار لدخول السيد المسيح أورشليم كملك منتصر ، وتتزين الكنيسة بفروع النخيل والصلبان المصنوعة من السعف. 
 

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ويعتبر "أحد السعف" من الأعياد المسيحية ذات الأثر الشعبى المبهج حيث يسير الأقباط فى ذلك اليوم بالشوارع حاملين معهم سعف النخيل الأبيض ويذهبون به إلى الكنائس، ولهذا تحرص العديد من الأسر بأسوان على شراء سعف النخيل من باعة السعف الذين ينتشرون أمام الكنائس والذين يتفننون في صناعة أشكالًا جمالية من السعف ، ويحرص باعة السعف على إحضاره من أماكن مختلفة ويجلسون به في محيط الكنيسة، ليصنعون عددا من الأشكال التى يقبل عليها المواطنون.

 

فقد تزينت كنيسة مار مرقس بمنطقة السيل في مدينة أسوان '' بسعف النخيل وسنابل القمح والورود'' لتستقبل الأقباط المحتفلين بأحد '' السعف''،والذى يعد آخر يوم أحد للصوم الكبير لدى المسيحيين، وقبل عيد القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام.

 

ووسط إجراءات احترازية وقائية مشددة حرص العديد من الأقباط على التوافد للأحتفال بأحد السعف أو '' الشعانين''، بكنيسة مار مرقس، في أجواء مليئة بالروحانيات والبهجة بحلول الذكرى المميزة لهم.

 

وتضمن الاحتفال داخل كنيسة مار مرقس تجسيد الأطفال لمشهد دخول يسوع '' أورشيليم'' إلى القدس، حيث جاء الأطفال في صف متساوي يحملون بأيديهم سعف النخيل والزيتون لاسترجاع ذكري استقبال أهالي القدس للمسيح احتفالاً بانتصاره ودخوله إلى القدس.


وشهدت الكنائس أثناء الاحتفالات تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس والمحتفلين أثناء تأدية صلواتهم الاحتفال بأحد السعف، حيث يحرص الأقباط على شراء السعف والتوجه به إلى الكنائس للاحتفال بذكرى انتصار المسيح ودخوله للقدس.

 

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية أبو الريش قبلي والسد الغالية شرق بمدينة أسوان حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2651 مواطنا ومواطنة.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان كنائس أحد الشعانين أعياد الاقباط

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