ممرضة استبدلتها بمحلول ملح .. الشرطة الالمانية تحقق في ضياع جرعة لقاح فايزر

ذكرت الشرطة في شمال ألمانيا، اليوم الأحد، إنها تحقق مع ممرضة في مركز تحصين تابع للصليب الأحمر لاستبدال لقاح فيروس كورونا بمحلول ملحي.

وجاء في بيان صحفي “كلفت المرأة بإعداد الحقن للتطعيم واستبدال اللقاح الذي أسقطته بمحلول ملحي في 6 حالات”.

وأوضحت المرأة أنها لا تريد إبلاغ رؤسائها عن لقاح فايزر الضائع، واعترفت فيما بعد بفعلتها لزميلها الذي أبلغ السلطات.

وقال سفين أمبروسي ، المسؤول الأعلى في منطقة فريزلاند، إنه صُدم بالنتائج وأمر شخصين بالحضور أثناء أي تلاعب في اللقاحات.

وقالت الشرطة إن المرأة تواجه تهمة إلحاق أذى بدني، على الرغم من أن المحلول الملحي لا يشكل أي خطر على الصحة.

وتلقى حوالي 200 شخص رصاصة واحدة في وقت قريب من التبادل. أنشأت السلطات خطًا ساخنًا وتخطط لاختبار الأجسام المضادة لتحديد من لم يتم تحصينها.