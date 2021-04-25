بعد قرار التعليم.. خالد عبد الغفار يحسم الوضع النهائي بالنسبة للجامعات.. فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى، إنه لن يكون هناك أى جديد فيما يخص الجامعات المصرية الأيام القادمة لأنه لا يوجد مقارنة بين الكليات وبين التعليم قبل الجامعى والتعليم الأساسى.

وتابع خالد عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أنه فى حال إلغاء أى مرحلة من الكليات سيكون الخريج المصري الباحث عن سوق العمل غير مؤهل لذلك لأنه لم يحصل على الجرعة التعليمية الكافية حتى لنقله من وزارة لأخرى، لافتاً الى أن أنظمة الساعات المعتمدة تعتمد على المواد والارتباط الوثيق بينها.

أضاف "عبدالغفار"، أن الباقى فى وزارة التربية والتعليم 3 أسابيع فقط فله الحق فى القرارات ولكن الوضع مختلف بالنسبة للجامعات ، معقباً أن هناك اعتمادا كبيرا فى الجامعات على التعليم عن بعد ولا يوجد حضور مكثف للطلاب فى الكليات وأى تغيير سيؤثر بالسلب على مستقبل الطلاب.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن داخل الكليات ولا يوجد ما يدعو للقلق كما أن وزارة التعليم العالى اجتمعت مع كل رؤساء الكليات وأعطتهم السماح بإصدار أى قرار وفقا لما يرونه يتماشى مع طبيعة الوضع فى كلياتهم.