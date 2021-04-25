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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عبر هذا الرابط.. نتائج هندسة حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .


وقال مسؤلو شئون الطلاب بكلية هندسة حلوان بجامعة حلوان أنه تم اعتماد نتائج الفرقة الثالثة  شعبة هندسة القوي والآلات الكهربية و تم رفعها على موقع الكلية ليطلع عليها الطلاب .

 

واشار مسؤلو شئون الطلاب إلى انه جارى اعمال التصحيح لباقى الفرق استعدادا لاعلان نتائجهم خلال الايام القليلة القادمة .

 

و نوهت الادارة بانه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

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ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط :  
http://app2.helwan.edu.eg/

 


نظمت أسرة من أجل مصر المركزية مسابقة للقرآن الكريم على مستوى الجامعة خلال شهر رمضان المبارك  ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

 

أوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وأن المسابقة تأتى في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعى الدينى وتوعية الطلاب بأهمية حفظ القرآن الكريم، حيث تهتم جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والدينية، التي تساهم في اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلاب.

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وأفاد  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة كانت على عدة مستويات مختلفة، تضمنت مسابقة القرآن الكريم كاملاً، ومسابقة نصف القرآن، مسابقة العشر أجزاء من القرآن. 
 

 

وتتمثل جوائز مسابقة القرآن الكريم كاملا حيث كانت جائزة المركز الأول بقيمة  1000 جنيه، المركز الثانى 900 جنيه، المركز الثالث 800 جنيه.

 

 

وتمثلت جوائز مسابقة نصف القرآن الكريم كالآتي: المركز الأول 600 جنيه، المركز الثاني 500 جنيه، المركز الثالث 400 جنيه.

 

 

أما مسابقة العشر أجزاء من القرآن الكريم، تمثلت الجوائز كالآتي المركز الأول 350 جنيه، المركز الثاني 300 جنيه، المركز الثالث 250 جنيه.
 

 

 

وجاءت نتيجة مسابقة القرآن الكريم كامل  حيث فاز بالمركز الأول الطالب كريم عبد اللاه محروس بالفرقة الاولي كلية الطب، وحصل على المركز الثاني الطالب أحمد عادل محمد بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة، والمركز الثالث الطالب مصطفى شعبان ابراهيم بالفرقة الثانية كلية الصيدلة .

النتائج هندسة حلوان جامعة حلوان امتحانات نتائج الفرقة الثالثة اخبار التعليم

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