لا أبحاث ولا أوراق بحثية.. خالد عبد الغفار يعلن بشرى سارة لكل طلبة الكليات

صرح "خالدعبدالغفار"،وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن العام الدراسى الحالى سيمر بسلامة وهدوء تام دون وجود أى مشاكل أو ضغوطات ولن يكون هناك لجوء لأى قرارات مصيرية، منوهاً إلى أن الأمور فى الكليات سلسة وبسيطة وأقل تعقيدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسى ولا يوجد مقارنة بين الأثنين والبعض يحاول استغلال الوضع لإلغاء الإمتحانات .

أكد "عبدالغفار"،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج “الحكاية”مع الإعلامى عمرو أديب، أنه لن يتنازل ويصدر قرار بإلغاء أى مواد ولا يوجد ما يسمى بحذف أى مادة ، معلناً أنه لن يكون هناك أبحاث وتقديم أوراق بحثية كبديل للإمتحانات وسيتم إحترام كل اللوائح الداخليه للكليات.

اشار "عبدالغفار"،إلى أن الوضع مطمئن داخل الكليات ولا يوجد ما يدعو للقلق كما أن وزارة التعليم العالى اجتمعت مع كل رؤوساء الكليات وأعطتهم السماح بإصدار أى قرار وفقا لما يراه يتماشى مع طبيعة الوضع فى كليته.

أضاف "عبدالغفار"، أن الباقى فى وزارة التربية والتعليم 3 أسابيع فقط فله الحق فى القرارات ولكن الوضع مختلف بالنسبة للجامعات ، معقباً أن هناك اعتماد كبير فى الجامعات على التعليم عن بعد ولا يوجد حضور مكثف للطلاب فى الكليات وأى تغيير سيئثر بالسلب على مستقبل الطلاب.