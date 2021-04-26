أصيب صاحبه بالفزع.. ميلاد عجل بـ رأسين و 4 عيون

شهدت الأونة الأخيرة ميلاد عدد من الحيوانات بعيوب خلقية وحالات متحورة في مختلف البلدان، كالتي شهدها مزارع أصيب بالفزع عندما أنجبت بقرة عجلًا متحورًا برأسين ملتصقين، والتي تعتبر حالة من الحالات النادرة.



وقال القروي "فاسكو بوبوفسكي" الذي يعمل في شركة ناتالي 2005 في قرية كرافاري بالقرب من مدينة بيتولا في شمال مقدونيا ، إن مولود العجل ولد بـ عيوب خلقية وهي أربع عيون وأنوفان وفمان وجمجمتان ولكن بدماغ واحد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتعجب "بوبوفسكي": " من أنه كيف اندمجت جمجمتي العجل معًا"، عادة ما يكون عمر الحيوانات المولودة بتشوهات قصيرة وتموت بعد أيام من الولادة، لكن عجل ذو الرأسين وعيوب خلقية نجا ويبدو أنه ينمو مع وجود علامات حيوية قوية منذ ولادته قبل أكثر من أسبوع في 16 أبريل.

تُظهر لقطات الفيديو التي التقطها "فاسكو" العجل ذو اللون الأبيض والأسود وهو واقف على أرجله الأربع ويخطو خطوات صغيرة في الحظيرة، كما شوهد عامل يعطي الحليب للعجل من خلال أنبوب ويبدو أن كلا الرأسين يتفاعلان معه.

قال "ساشو جورجييفسكي" من عيادة فيليبوف البيطرية ، والذي قام بتوليد العجل ذو عيوب خلقية، إن العلامات والأعضاء الحيوية للعجل "تعمل بشكل جيد"، وأضاف الطبيب البيطري: " نادرًا ما تعيش معظم الحيوانات المولودة بمثل هذه الحالات الشاذة لفترة طويلة".

كما يوضح :"مع نموها ، ستتغير احتياجاتها وسيكون السؤال هو ما إذا كان بإمكانها البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك لا شيء معروف حتى الآن ونأمل أن يعيش أطول".

فيما قال الطبيب: "من المدهش أن العجل بدأ يتصرف مثل أي شخص آخر، على سبيل المثال شرب الحليب والتعرف على الطعام على الفور، فهو يعمل بمخ واحد ويؤدي كلا الفمين إلى نفس المريء،عندما يشرب الحليب بفم واحد ، يقوم الفم الآخر بنفس الحركات، أوامر عملها تأتي من نفس المركز العصبي".